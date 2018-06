Испания Тежък удар от гигант в електронните спортове към конкуренцията 09 юни 2018 | 22:29 - Обновена 0 0 0 1 0 Guess who’s back on the cover of @EASPORTSFIFA! #FIFA19 #ChampionsRise pic.twitter.com/7jb1euX5Fu — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) June 9, 2018 Това стана факт, след като EA Sports откупи правата от УЕФА в момента, в който лицензът на конкурента Konami изтече. През последните 10 години именно популярният продукт на Konami - Pro Evolution Soccer - имаше привилегията да ползва името на УЕФА Шампионска лига. Наскоро пък стана ясно, че Кристиано Роналдо ще е на корицата на FIFA19 в компанията на Неймар. Two champions on one cover. Only on the #FIFA19 Champions & Ultimate Edition https://t.co/ykq6t3EdJZ pic.twitter.com/K6Z9OTxEL8 — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) June 9, 2018 Голям удар нанесе гигантът EA Sports на един от основните си конкуренти в света на електронните спортове - Konami. След като 10 години потребителите на ултрапопулярната игра FIFA трябваше да разпознават “Champions Cup” като турнира Шампионска лига, то новата версия FIFA19 ще включва официалното лого и истинското име на най-комерсиалния футболен форум.Това стана факт, след като EA Sports откупи правата от УЕФА в момента, в който лицензът на конкурента Konami изтече. През последните 10 години именно популярният продукт на Konami - Pro Evolution Soccer - имаше привилегията да ползва името на УЕФА Шампионска лига. Наскоро пък стана ясно, че Кристиано Роналдо ще е на корицата на FIFA19 в компанията на Неймар.

