Тенис Няма да е лесно за Федерер в Щутгарт 09 юни 2018 | 20:00 0 0 0 0 0 Singles main draw in Stuttgart. Roger Federer to start against either Mischa Zverev or a qualifier. pic.twitter.com/JjPYgianvf — TennisTourTalk (@TennisTourTalk) June 9, 2018

Федерер ще се изправи срещу играещия отлично на трева Миша Зверев или квалификант още в първия си двубой, а след това го очаква четвъртфинален сблъсък (евентуално) с шестия поставен Денис Шаповалов. Федерер преследва първи триумф в Щутгарт, като засега има две победи и две поражения, след като през 2016-а загуби на полуфиналите от Доминик Тийм, а миналата година отпадна още в първото си препятствие Томи Хаас. Roger Federer was handed a challenging draw ahead of his return to ATP World Tour action in Stuttgart next week.



Read More https://t.co/ppzt47U7yx pic.twitter.com/jEfIcJHre4 — ATP World Tour (@ATPWorldTour) June 9, 2018

В половината на Федерер от жребия са още Ник Кирьос, Максимилиан Мартерер и финалиста от 2017-а в Щутгарт Фелисиано Лопес. Водач на другата половина от схемата е Люка Пуй, а там са още Филип Колшрайбер, Милош Раонич и Томаш Бердих. Дългоочакваното завръщане на Роджър Федерер ще се състои на тенис турнира от сериите АТР250 в Щутгарт между 11 и 17 юни. Швейцарският ас ще преследва 98-а титла в кариерата си във всички надпревари, но жребият му не е особено благоприятен.Федерер ще се изправи срещу играещия отлично на трева Миша Зверев или квалификант още в първия си двубой, а след това го очаква четвъртфинален сблъсък (евентуално) с шестия поставен Денис Шаповалов. Федерер преследва първи триумф в Щутгарт, като засега има две победи и две поражения, след като през 2016-а загуби на полуфиналите от Доминик Тийм, а миналата година отпадна още в първото си препятствие Томи Хаас.В половината на Федерер от жребия са още Ник Кирьос, Максимилиан Мартерер и финалиста от 2017-а в Щутгарт Фелисиано Лопес. Водач на другата половина от схемата е Люка Пуй, а там са още Филип Колшрайбер, Милош Раонич и Томаш Бердих.

Още по темата

0 0 0 0 0 ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 3629

1