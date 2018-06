Тенис Стивънс: Поне загубата е от световната номер 1 09 юни 2018 | 19:14 0 0 0 0 0 Congratulations on a spectacular two weeks, @SloaneStephens. #RG18 pic.twitter.com/liccDaSkAX — Roland-Garros (@rolandgarros) June 9, 2018

“Не е трофеят, който исках, но все пак е красив, така че ви благодаря. Поздравления на Симона, трофеят ти отива. Ако ще губя, бих загубила единствено от световната номер 1, така че поздравления на теб и твоя екип. Благодаря много и на своя екип, защото без него нямаше да стигна дотук и нямаше да съм с усмивка на лице, дори когато губя. Благодаря на организаторите на турнира, на спонсорите, на охраните, на транспорта, на децата, които гонят топките… Без вас нямаше да се чувстваме толкова добре и нямам търпение да се върна догодина”, сподели Стивънс на награждаването. Американката Слоун Стивънс не можа да добави още един “Голям шлем” на сметката си, след като загуби в три сета финала на “Ролан Гарос” от Симона Халеп и така остава с титлата си от US Open. За румънката пък това бе първи триумф в “Големия шлем”, докато пък Стивънс стигна рекордното в кариерата си четвърто място в световната ранглиста.“Не е трофеят, който исках, но все пак е красив, така че ви благодаря. Поздравления на Симона, трофеят ти отива. Ако ще губя, бих загубила единствено от световната номер 1, така че поздравления на теб и твоя екип. Благодаря много и на своя екип, защото без него нямаше да стигна дотук и нямаше да съм с усмивка на лице, дори когато губя. Благодаря на организаторите на турнира, на спонсорите, на охраните, на транспорта, на децата, които гонят топките… Без вас нямаше да се чувстваме толкова добре и нямам търпение да се върна догодина”, сподели Стивънс на награждаването.

