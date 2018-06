Тенис Халеп: Мечтая за този момент, откакто играя тенис 09 юни 2018 | 18:39 0 0 0 0 2

"Честно, не мога да повярвам, сподели развълнуваната Халеп след победата си. - В последния гейм не можех да дишам. Направих всичко, което зависи от мен. Невероятно е това, което се случва в момента."



Преди 12 месеца тя загуби от Альона Остапенко в битката за титлата, но днес си гръгва като победителка. Румънката губеше със сет и изоставаше с пробив във втория. Симона разкри, че тогава си е мислела, че "всичко е свършило". "Не исках да се повтори миналата година. Мечтая за този момент, откакто играя тенис и съм толкова щастлива, че се случи на "Ролан Гарос", каза още Халеп.



When you win your 1st Grand Slam title after 3 finals lost #Halep #RG18 pic.twitter.com/dZK8dp4B9b — We Are Tennis (@WeAreTennis) June 9, 2018

"Миналата година беше много емоционална. Живея за този момент откакто съм на 14 години. Исках моментът да се случи тук, във Франция. Поздравления за Слоун. Ти свърши страхотна работа след контузии и съм сигурна, че ще играеш на още много финали. Благодаря на приятелите ми, семейството ми и всички румънски и френски фенове. Чувствах вашата подкрепа през последните две седмици. Надявам се в бъдеще да играя още финали тук, защото това е красив турнир и е любимият ми", допълни Симона, която стана първата румънка с титла от Големия шлем от 1978 г. Симона Халеп стигна до първата си титла от Големия шлем. След три загубени финала румънката стигна да така желания трофей, след като на финала на "Ролан Гарос" се справи с американката Слоун Стивънс."Честно, не мога да повярвам, сподели развълнуваната Халеп след победата си. - В последния гейм не можех да дишам. Направих всичко, което зависи от мен. Невероятно е това, което се случва в момента."Преди 12 месеца тя загуби от Альона Остапенко в битката за титлата, но днес си гръгва като победителка. Румънката губеше със сет и изоставаше с пробив във втория. Симона разкри, че тогава си е мислела, че "всичко е свършило". "Не исках да се повтори миналата година. Мечтая за този момент, откакто играя тенис и съм толкова щастлива, че се случи на "Ролан Гарос", каза още Халеп."Миналата година беше много емоционална. Живея за този момент откакто съм на 14 години. Исках моментът да се случи тук, във Франция. Поздравления за Слоун. Ти свърши страхотна работа след контузии и съм сигурна, че ще играеш на още много финали. Благодаря на приятелите ми, семейството ми и всички румънски и френски фенове. Чувствах вашата подкрепа през последните две седмици. Надявам се в бъдеще да играя още финали тук, защото това е красив турнир и е любимият ми", допълни Симона, която стана първата румънка с титла от Големия шлем от 1978 г.

Още по темата

0 0 0 0 2 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 4604 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1