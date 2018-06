Полша без проблеми срещу Япония (видео)

Световният волейболен шампион Полша нямаше особени проблеми да запише 7-а победа в Лигата на нациите. "Дружина полска" успя да надиграе категорично домакините от Япония с 3:0 (25:16, 25:21, 25:20) във втория си мач от турнира в Група 10, в който играе и България, игран днес пред над 5200 зрители в зала "Осака Мунисипъл Сентрал Джимнезиъм".Това бе и 5-а загуба за волейболистите от Страната на изгряващото слънце в Лигата до този момент. Утре (10 юни) в последния ден от турнира в Осака Полша ще играе срещу българските "лъвове", които днес отстъпиха на олимпийския вицешампион Италия с 1:3, а Япония ще спори със "Скуадра адзура". Двубоите са съответно от 05,10 и 08,40 часа българско време сутринта.Световните шампиони от Полша напълно доминираха в първия гейм и благодарение на превъзходната игра на Дамян Шулц го взеха с 25:16. Японците се опитаха да натиснат във втората част, но "Дружина полска" отново се поздрави с успех след 25:21. Възпитаниците на Витал Хейнен продължиха да диктуват играта и спечелиха след 25:20 и 3:0.Най-полезни за Полша станаха Дамян Шулц (1 блок, 4 аса и 58% ефективност в атака) и Бартош Беднож (2 блока, 2 аса и 67% ефективност в атака) с по 16 точки за победата. За японците Юджи Нишида също завърши с 16 точки (1 блок, 1 ас и 56% ефективност в атака).Наонобу Фуджии, Юджи Нишида 17, Тацуя Фукузава 8, Хироаки Асано 4, Акихиро Ямаучи 10, Хаку Ри 1 - Тайчиро Кога-либеро (Исеи Отаке 2, Кентаро Такахаши 3, Масахиро Секита, Сатоши Цуйки-либеро)Марчин Коменда 2, Дамян Шулц 16, Бартош Беднож 16, Александър Сливка 8, Пьотър Новаковски 11, Бартомией Лемански 4 - Павел Заторски-либеро (Матеуш Биениек 1, Давид Конарски, Фабиан Джизга)