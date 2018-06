Канада с поредна крачка към финалите на Лигата на нациите (видео + снимки)

Canada wins an exciting 2nd set! It's 26-24 & the hosts lead Australia 2-0 in Ottawa! Can the hosts close it out or do the Volleyroos force a 4th? #VNL



Волейболистите от националния отбор на Канада продължават със страхотното си представяне в Лигата на нациите и направиха поредна крачка към финалите. Воденият от френския специалист Стефан Антига тим се наложи над Австралия с 3:0 (25:19, 26:24, 25:19) в първата си среща от домакинския турнир в Група 9, играна през изминалата нощ пред над 3000 зрители в "ТиДи Плейс Арена" в столицата Отава.Така "кленовите листа" дадоха сериозна заявка за класиране за финалите на Лигата в Лил (Франция), след като имат 5 победи, 2 загуби и 15 точки до момента. За Австралия пък това бе 6-о поражение в надпреварата. Тази нощ Канада ще играе срещу Германия, която в първия мач на турнира би САЩ също с 3:0 гейма, докато "кенгурата" ще излязат срещу американските волейболисти.Австралийците започнаха много добре в първия гейм и буквално се забавляваха на полето до 16:15, но благодарение на силните атаки на Стивън Маар и Джейсън Дероко Канада спечели гейма с убедителното 25:19. През втората част имаше много напрежение на игрището и в играта на двата тима, които се бореха до край за всяка точка. В крайна сметка домакините я измъкнаха след драматичното 26:24. Въпреки отличните изяви на Пол Керъл от Австралия, никой не можеше да спре "кленовите листа" да стигнат до победата след ново 25:19 и 3:0.Стивън Маар (2 блока и 73% ефективност в атака) и Джейсън Дероко (1 блок, 1 ас и 65% ефективност в атака) станаха най-полезни за Канада с 18 и 17 точки за победата. За тима на Австралия Пол Керъл приключи с 15 точки.Тайлър Сандърс 1, Стивън Маар 18, Джейсън Дероко 17, Брадли Гънтър 8, Лукас Ван Беркел 11, Грейъм Виграс 6 - Блейър Бан-либеро (Гавин Шмит 1, Джей Бланкеню, Артър Шварц 1, Николас Хоуг)Харисън Пийкок 3, Пол Керъл 15, Пол Сандерсън 10, Люк Смит 4, Ниймая Моут 9, Бо Грейъм 5 - Люк Пери-либеро (Макс Стейпълс 3)