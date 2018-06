Германия удари още един от лидерите в Лигата на нациите (видео + снимки)

2nd set to Germany!! They win it 25-22 & now lead the USA 2-0 in Ottawa! Can the Americans come back? #VNL



Live stats: https://t.co/2E8fNPx4aX #BePartOfTheGame #volleyball pic.twitter.com/A5fUNng1eL — Volleyball World (@FIVBVolleyball) June 8, 2018

Европейският волейболен вицешампион Германия запази минимални шансове за финалите на Лигата на нациите, след като срази още един от лидерите във временното класиране. Момчетата на италианската легенда Андреа Джани удариха САЩ с категоричното 3:0 (25:19, 25:22, 25:13) в първия си мач от турнира в Група 9, игран през изминалата нощ пред около 2000 зрители в "ТиДи Плейс Арена" в канадската столица Отава.По този начин Бундестима има 3 победи, 4 загуби и 9 точки, с което запазва шансове за финалния турнир на Лигата. От друга страна това бе едва втора загуба за САЩ, които с 5 победи и 14 точки са 6-и в класирането. Тази нощ Германия ще играе срещу домакините от Канада, които стартираха с успех над Австралия с 3:0, а американците ще спорят с "кенгурата".Първата част на срещата мина изцяло под диктовката на германците, които благодарение на силните сервиси и множеството грешки на САЩ го взеха с 25:19. Вторият гейм бе най-равностоен и най-оспорван, но все пак Бундестима го записа на своята сметка след 25:22. След невероятна серия от начален удар на Ноа Бакспьолер, включително и 5 аса, Германия поведе в третия гейм с 22:10, за да спечели с 25:13 и 3:0.Най-резултатни за Германия станаха Давид Зосенхаймер (1 блок, 1 ас и 61% ефективност в атака) и Мориц Райхерт (1 ас и 65% ефективност в атака) с 13 и 12 точки за победата. За американците Джейк Ланглоа се отчете с 12 точки (1 блок, 2 аса и 60% ефективност в атака).Ян Цимерман 4, Симон Хирш 11, Давид Зосенхаймер 13, Мориц Райхерт 12, Тобиас Крик 9, Ноа Бакспьолер 8 - Юлиан Ценгер-либеро (Марио Шмидгал)Мика Кристенсън 1, Джейк Ланглоа 12, Матю Андерсън 5, Аарън Ръсел 10, Максуъл Холт 3, Дейниъл МакДонъл 5 - Ерик Шоджи-либеро (Бенджъмин Патч 1, Дейвид Смит 2, Кавика Шоджи, Тори Дефалко 2)