Франция с бърза победа над Република Корея (видео + снимки)

TATTOO YOU!! France's Barthélémy Chinenyeze with the big smash that may have left a mark on the neck of Korea's Jung Jiseok! #VNL #BePartOfTheGame #volleyball @FFvolley pic.twitter.com/V97GMin8tt — Volleyball World (@FIVBVolleyball) June 8, 2018

Националният волейболен отбор на Франция записа бърза 5-а победа в Лигата на нациите. "Петлите" биха без проблеми аутсайдера Република Корея с 3:0 (25:21, 25:18, 25:22) в първия си мач от турнира в Група 12, на който са домакини, игран късно снощи пред близо 2500 зрители в Екс ан Прованс.Корейците продължават да са без победа до момента в Лигата и са на последното 16-о място във временното общо класиране. Днес (9 юни) на турнира тимът на Лоран Тили ще играе срещу Аржентина, която снощи загуби от Сърбия с 1:3 гейма, докато Република Корея ще излезе срещу "плавите". Срещите са съответно от 19,00 и 22,00 часа българско време.След равностойното начало на първия гейм домакините от Франция успяха да поведат благодарение на звездата си Ървин Нгапет и невероятните подавания на разпределителя Бенжамен Тонюти. Така "петлите" взеха спокойно гейма с 25:21. През втората част заработи и френската блокада, а атаките на диагоналът Жан Патри бяха неспасяеми. Франция дръпна с 11:6 и 19:12, за да спечели гейма с 25:18. За старта на третия гейм Лоран Тили направи няколко промени в състава си. Това позволи играта да бъде малко по-равностойна, но в крайна сметка французите спечелиха с 25:22, а с това и мача с 3:0.Най-полезен за френския тим стана Жан Патри с 12 точки (3 блока и 75% ефективност в атака), а Ървин Нгапет завърши с 8 точки (2 блока, 3 аса и 50% ефективност в атака) за победата. И двамата играха само в първите два гейма. За Република Корея Джисеок Джун се отчете с едва 10 точки.Бенжамен Тонюти 1, Жан Патри 12, Ървин Нгапет 8, Тибо Росар 5, Дарил Бултор 6, Бартелеми Шинениезе 5 - Женя Гребенников-либеро (Жулиен Линеел 5, Кевин Тили 4, Стефан Бойер 7, Антоан Бризар)Таекеуи Хван, Джисеок Джун 10, Хуи-Чае Сом 9, Сеон-Тае Джин 6, Джае-Дук Сео 6, Джае-Хви Ким 5 - Дон-Хюк Квак-либеро (Геон-Бок На 4, Сюн-Сук Квак 2, Мин-Гю Ли 1, Минсу Джеон-либеро)