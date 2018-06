Бойни спортове Шоуто на Фюри се завръща 09 юни 2018 | 11:37 0 0 0 0 2 Тайсън Фюри (25-0, 18 KO) е най-странният и забавен боксьор в тежка категория от времената на Мохамед Али. Британецът винаги е готов да направи някоя дяволия преди, след или по време на мач. Циганската кръв в неговите жилки е прекалено буйна, а в неговата ДНК е заложен изключителен талант.

Tyson Fury weighs in at 19st 10lb ahead of his comeback fight against Sefer Seferi - and in case the 65 lb difference wasn't immediately clear, Tyson_Fury promptly scooped the Albanian up like a baby pasport pic.twitter.com/ymYMOjGGD4



— Rich McCarthy (VJRichMcCarthy) June 8, 20… — Adam Christian (@Breaking144) June 9, 2018

След две години и половина извън ринговете Фюри ще направи своето завръщане тази вечер. Непобеденият боксьор ще се бие в основния мач на галавечерта в „Манчестър Арина“, а негов съперник ще бъде неизвестният албанец Сафер Сефери (23-1, 21).



В продължение на месеци 206-сантиметровият гигант тръбеше в социалните мрежи как е готов отново да седне на трона, предизвиквайки Антъни Джошуа и Дионтей Уайлдър. Дори и най-върлите фенове на британеца бяха спрели да вярват, че Фюри отново ще сложи ръкавици. Самият боксьор не изглеждаше достатъчно мотивиран да влезе и да се поти в залата. През последните две години той по-често показваше в клипчета и снимки колко голямо е шкембето му, отколкото как се поти в залата.

Tyson Fury and Sefer Seferi having fun and games with the face off pic.twitter.com/EQzCEQN97n — talkSPORT (@talkSPORT) June 8, 2018

През ноември 2015-а Фюри стори немислимото. Той детронира дългогодишния властелин в тежка категория Владимир Кличко. Победи го насред Германия при това по точки. С този успех английският боксьор накара всички експерти да се плеснат по челата. Шокът беше пълен, когато след 12-рундовия двубой Фюри взе микрофона и запя песен на своята съпруга.



Последвалите събития не бяха толкова весели за Тайсън. Напрежението и цялата шумотевица около шампионския ореол дойдоха прекалено много за Циганския крал. Той се отдаде на запои и наркотици. Кличко очакваше реванш в продължение на година, а през това време професионалните боксови организации започнаха една по една да отнемат титлите от Фюри заради липсата на активност. За десерт се оказа, че Тайсън се е забъркал в допинг скандал, след като е дал положителна проба. Неговият лиценз беше отнет и чак в началото на 2018 г. успя да си го получи отново.



Въпросителните около състоянието на 29-годишният исполин са много. В свои клипове той показва страхотна скорост, но тези видеа продължават по 30 секунди. Тази вечер Фюри ще трябва да се бие много повече – 10 рунда.



Новият промоутър на Тайсън – Франк Уорън направи много хитър ход. Той реши да не рискува, знаейки, че неговият клиент вероятно не се намира в топ форма. Затова опитният боксов организатор избра за противник на Фюри (25 победи, 18 с нокаут) тотално неизвестния албанец Сефер Сефери. 39-годишният ветеран (23 победи, 21 с нокаут и 1 загуба) е роден в Македония, но живее в Швейцария. По-голямата част от неговата кариера минава в полутежка категория, а само петима от неговите противници са с положителен актив. Единственият мач срещу съперник от тежка категория е срещу Мануел Чар през септември 2016-а. Тогава Сефери оказва известна съпротива, но губи по точки с единодушно съдийско решение.



