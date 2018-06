Тайсън Фюри вече е "само" 125 кг, но се оказа по-тежък с 30 кг от Сафер Сафери (видео + снимки)

Бившият шампион в тежка категория Тайсън Фюри (25-0, 18 KO) стигна 171,5 кг в един момент на почти тригодишното му отсъствие от бокса, но постепенно свали излишните килограми под бдителния поглед на новия си треньор Бен Дейвисън и снощи на официалния кантар преди боксовата гала в Манчестър закова 125,1 кг.

Съперникът му - албанецътсе оказа с 30 кг по-лек от Фюри и показа тегло от 95,3 кг преди 10 рундовия двубой в "Манчестър Арена".

След като позира за снимки, Фюри вдигна опонента си във въздуха, преди Сефери да върне жеста.

След това Фюри се спря за снимки с феновете, преди да му бъдат направени медицински прегледи.

