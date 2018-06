НБА ЛеБрон играл три мача със счупена ръка 09 юни 2018 | 10:11 0 0 0 0 2



“Сам се контузих. След мач №1 бях наистина емоционален. Реално изиграх последните три мача със счупена ръка”, каза Джеймс след като загуби финалите от Голдън Стейт за втори пореден сезон.

"I let the emotions get the best of me and pretty much played the last three games with a broken hand."



-@KingJames (via @NBATV) pic.twitter.com/EGV3HGCrls — NBA on TNT (@NBAonTNT) June 9, 2018

33-годишният ветеран завърши тазгодишната финална серия със средно 34.0 точки, 10.0 асистенции, 8.5 борби, 1.0 чадъра и 1.3 отнети топки при 52.7% успеваемост в стрелбата от игра. ЛеБрон Джеймс е изиграл последните три мача от финалната серия със счупена ръка. Крилото на Кавалиърс се появи на пресконференцията след мач №4 с шина на дясната ръка, а след това в отговор на журналистически въпрос заяви, че се е контузил сам, след като е ударил дъска в съблекалнята след края на първия мач от финалите.“Сам се контузих. След мач №1 бях наистина емоционален. Реално изиграх последните три мача със счупена ръка”, каза Джеймс след като загуби финалите от Голдън Стейт за втори пореден сезон.33-годишният ветеран завърши тазгодишната финална серия със средно 34.0 точки, 10.0 асистенции, 8.5 борби, 1.0 чадъра и 1.3 отнети топки при 52.7% успеваемост в стрелбата от игра.

Още по темата

0 0 0 0 2 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 1841 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1