Симоне Джанели: Спечелихме много труден мач срещу силния отбор на България (видео)

“Днес изиграхме много труден мач, защото България е много силен отбор, а и вчера загубихме от Полша в много тежък мач, който продължи 5 гейма. Днес беше много трудно и аз съм много щастлив от успеха, защото ние играхме добър волейбол. Всеки един от нашия тим игра на много високо ниво”, заяви Симоне Джанели след победата.

"Today, we played good volleyball" says Italy setter Simone Giannelli after defeating Bulgaria 3-1 in Volleyball Nations League in Osaka