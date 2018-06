НБА Дюрант отново е MVP 09 юни 2018 | 09:38 - Обновена 0 0 0 0 5

Безспорно най-впечатляващото му представяне бе в мач №3, в който той наниза 43 точки, 13 борби и 7 асистенции.

Дюрант печели индивидуалния приз за втора поредна година и продължава със стопроцентовата си успеваемост откакто е в Уориърс, печелейки две титли за два сезона в Калифорния. Той пристигна в Оукланд през лятото на 2016 година, след като прекара първите девет години от кариерата си в Сиатъл и Оклахома Сити. Кевин Дюрант завърши четвъртия мач от тазгодишните финали с “трипъл-дабъл”, след което за втора поредна година бе избран за “Най-полезен играч” на финалната серия. 29-годишното крило завърши серията със средни показатели от 28.8 точки, 10.8 борби, 7.5 асистенции, 2.0 чадъра и 0.8 отнети топки.Безспорно най-впечатляващото му представяне бе в мач №3, в който той наниза 43 точки, 13 борби и 7 асистенции.Дюрант печели индивидуалния приз за втора поредна година и продължава със стопроцентовата си успеваемост откакто е в Уориърс, печелейки две титли за два сезона в Калифорния. Той пристигна в Оукланд през лятото на 2016 година, след като прекара първите девет години от кариерата си в Сиатъл и Оклахома Сити.

