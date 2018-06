НБА Няма кой да ги спре! Голдън Стейт шампион след нова лекция срещу Краля и компания (видео) 09 юни 2018 | 06:35 - Обновена 0 0 0 1 7



Краля не беше на обичайното си ниво и не успя да помогне на "кавалерите" да запишат поне една победа във финалите. През миналия сезон Кливланд отново губеше с 0:3, но спечели второто си домакинство. Днес обаче Уориърс бяха безкомпромисни. The 2018 NBA Champions... Golden State @Warriors! #DubNation#NBAFinals#ThisIsWhyWePlay

pic.twitter.com/204NrgyDyk — NBA (@NBA) 9 юни 2018 г. Стеф Къри наниза 37 точки и беше най-полезен за Голдън Стейт. Кевин Дюрант направи трипъл-дабъл с 20 точки, 12 борми и 10 асистенции. Клей Томпсън вкара 10 точки, а Дреймънд Грийн добави 11 за шампионите. Добро включване от пейката направи Андре Игуадала с 11 точки.



ЛеБрон Джеймс се отчете с 23 точки за Кливланд, но нямаше очакваното влияние върху мача. Кевин Лав (13 точки и 9 борби), Джей Ар Смит (10 точки) и Родни Худ (10 точки и 8 борби) играха добре до почивката, но след нея развяха бялото знаме. От резервите само Лари Нанс-джуниър със своите 7 точки и 8 борми заслужава добри думи. Respect, @cavs. #ThisIsWhyWePlay #NBAFinals pic.twitter.com/1eWNcaCRk6 — Golden State Warriors (@warriors) 9 юни 2018 г. Напрежението от това, че задължително трябва да спечелят, за да останат в серията, видимо се отрази на домакините. Те изостанаха с 3:13 в самото начало след няколко лоши стрелби и разсеяна игра в защита. Стеф Къри пък бе пределно мотивиран да се реваншира за разочароващото си представяне в мач №3 и започна да наказва съперника. Той два пъти отбеляза в подкошието, а после с убийствена тройка накара старши треньорът на Кливланд Тайрон Лу да вземе ранно прекъсване.



Домакините постепенно влязоха в мача и вкараха 8 безответни точки, но Уориърс бързо си върнаха добрия аванс. През цялата първа част ЛеБрон се стремеше повече да подава, отколкото да стреля, но съотборниците му пропускаха от чисти позиции и Кливланд изостана с 9 точки - 25:34. Soak it in #DubNation. BACK-TO-BACK CHAMPS #StrengthInNumbers pic.twitter.com/7tpcUPjGIe — Golden State Warriors (@warriors) 9 юни 2018 г. Вторите 12 минути стартираха перфектно за домакините, които затегнаха защитата и след забивка на Джеймс поведоха с 39:38. Голдън Стейт реагира веднага и благодарение на далечната си стрелба отново взе инициативата. Почивката дойде при 61:52 в полза на "воините" след поредната тройка на Къри.



По традиция Голдън Стейт пречупи съперника си в третата част, когато допуснаха само 13 точки. Играта на Кливланд в нападение се срина, а Тристан Томпсън дори прати топката в собствения си кош. Тайрон Лу нямаше как да промени развоя на мача, защото резервите на домакините не оказаха никаква помощ на ЛеБрон Джеймс в опитите му да поддържа интригата. The 2018 #NBAFinals MVP... Kevin Durant!#DubNation#ThisIsWhyWePlay pic.twitter.com/4jTwkOjMh7 — NBA (@NBA) 9 юни 2018 г. Последната четвърт беше много тягостна за публиката в Quicken Loans Arena. Точният мерник на Къри от далечна дистанция направи разликата 25 точки, а ЛеБрон капитулира и няколко минути преди края излезе от игра, поздравявайки поотделно всеки от баскетболистите на Голдън Стейт.



