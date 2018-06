ЦСКА Новият вратар на "червените" е дипломиран юрист 09 юни 2018 | 02:25 - Обновена 0 0 0 0 0



"Тема Спорт" Търсите адвокат? Новият вратар на ЦСКА-София Данте Стипица може да се окаже вашият човек. Хъратинът е дипломиран юрист, като е завършил следването си по право през декември миналата година в Сплитския университет. 27-годишният Стипица признава в свое интервю, че футболът винаги му е бил приоритет, но по препоръка на своето семейство е завършил и висше образование. Въпреки тежкия курс по право, хърватинът е взел дипломата с отличие и дори е получил няколко награди по време на своето следване.Стипица е посрещнал с голям ентусиазъм преминаването си в ЦСКА-София. След като привличането му бе обявено официално, вратарят написа в социалните мрежи: "Това е новият ми дом! Само ЦСКА!".Стипица е юноша на Хайдук, като е родом от Сплит и е живял близо до стадион "Полюд". Той става част от гранда 11-годишен след три години в Далматинац. Данте обаче още не е спечелил трофей в кариерата си, като на няколко пъти се разминава с титлата, а има и два загубени финала за Купата на Хърватия. Той е бил в трансферните планове и на Левски

