Краля на клея на крачка от нова титла

Reminder: Nadal is undefeated in the French Open finals pic.twitter.com/RQgHQcaXEN — SportsCenter (@SportsCenter) June 8, 2018

Това сякаш не се отрази на играта му и аржентинецът на пръв поглед затрудняваше Надал, но в решителните моменти Краля на клея печелеше точките. Испанецът на няколко пъти много успешно използва къси топки, а при 5:4 стигна до решителен пробив, с който приключи сета. Дел Потро пропусна шест възможности за пробив в първата част.



Рафа взе предимство много рано във втория сет, след като проби още във втория гейм. Той отново трябваше да отразява брейк пойнт малко по-късно, но поведе с 3:0. Аржентинецът се опитваше да се бори, но му ставаше все по-трудно. Делпо успя да спечели и то много трудно първия си гейм чак за 5:1, а малко по-късно предаде сета.



Надал започна третия сет с пробив на нула и за съперника му не се виждаше път назад. Световният номер 1 контролираше събитията на корта и без особени проблеми вървеше към крайната победа, която дойде след 2 часа и 14 минути.



"I’ll feel so lucky to be back in the final here."



Nadal remains unbeaten in semifinal matches at Roland-Garros.#RG18 pic.twitter.com/gjgrglogZH — Roland-Garros (@rolandgarros) June 8, 2018

Сега Надал го чака сблъсък с Доминик Тийм. Австриецът е единственият тенисист, който записа победа срещу Рафа този сезон, като направи това и миналата година. Миналия месец в Мадрид той сложи край на серия на испанеца от 25 победи на червени кортове.

