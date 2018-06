Мондиал 2018 Селекционерът на Австралия ще плаща заплатите на своите помощници по време на Мондиала 08 юни 2018 | 17:53 - Обновена 0 0 0 0 0

Австралийската федерация обявила, че ще плаща заплати само на щаба от помощници, който помогна на отбора да се класира на Мондиала в Русия.



Ван Марвайк обаче прецени, че се нуждае от по-голям щаб от доверени хора, които да му помогнат да подготви тима на Австралия добре за шампионата. Ван Марвайк пое "кенгурата" през януари, като ангажиментът му е до края на Световното. "Опитвам да надградя играта, но разполагам с твърде малко време до шампионата и при това положение са ми нужни хора, на които имам пълно доверие, и хора, които са наясно с моя стил на работа", каза ван Марвайк. "I need that because I don't have the time," https://t.co/ljvt0myXd4 — SBS - The World Game (@TheWorldGame) June 8, 2018

Австралия ще изиграе последната си контрола от подготовката в събота срещу Унгария. Австралийците са в група С на Мондиала с Франция, Перу и Дания.

Австралия ще изиграе последната си контрола от подготовката в събота срещу Унгария. Австралийците са в група С на Мондиала с Франция, Перу и Дания. 1 кръг, събота 16 юни Мондиал 2018 Франция 13:00 Австралия

