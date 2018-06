Англия Хари Кейн се врече във вярност на Тотнъм с нов договор 08 юни 2018 | 17:21 0 0 0 0 1 We are delighted to announce that @HKane has signed a new six-year contract with the Club, which runs until 2024. #OneOfOurOwn pic.twitter.com/4p6xfVTLkE — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 8, 2018 През изминалия сезон той вкара 41 гола за тима в 48 мача. Кейн бе спряган за напускане, като кандидати за подписа му бяха повечето големи отбори в Европа, но в крайна сметка капитанът на националния отбор реши да остане верен на "шпорите". Това е част от мащабната политика на Тотнъм от последните седмици за нови договори на основни футболисти в тима. Мениджърът Маурисио Почетино проведе няколко разговора с президента на клуба Даниел Леви, на които се смяташе, че договори на основните играчи е било сред основните условия на аржентинеца.

A message from @HKane...#OneOfOurOwn pic.twitter.com/IrBBM0jtte — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 8, 2018

Голмайсторът на Тотнъм Хари Кейн подписа нов шестгодишен договор с клуба до лятото на 2024 година. Според информации в пресата по силата на новото споразумение Кейн ще получава седмична заплата от 200 000 паунда. Хари Кейн играе за Тотнъм от 2011 година.

