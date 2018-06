Мондиал 2018 Представиха видеоклипа на официалната песен на Мондиал 2018 08 юни 2018 | 17:19 - Обновена 0 0 0 0 2



Тримата изпълнители ще изпеят песента преди финала на Мондиала, който ще се играе на 15-ти юли на стадион "Лужники" в Москва.

It's here!

Watch the video for #LiveItUp, the Official Song of the 2018 #WorldCup Russia!

Join @NickyJamPR, Will Smith, @istarefi and @10Ronaldinho as we take another step closer to kick off!

https://t.co/fSH4YpL2Z0 pic.twitter.com/TL06tC4WYd — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 8, 2018 Видеоклипът на официалната песен на Световното първенство по футбол в Русия бе представен днес в канала на ФИФА в Youtube. Песента се казва Live It Up и се изпълнява от американския актьор Уил Смит, сънародника му Ники Джем и албанската певица Ера Истрефи.

