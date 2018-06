Грамаден нападател заплаши Серхио Рамос

“Серхио Рамос, не само, че контузи моя човек Мо Салах, но и предизвика мозъчно сътресение на Кариус. Виж, братле, никога няма да играя срещу теб, защото никога няма да стигна до Шампионската лига. Затова имаш късмет” - след което известният с физиката си играч скъса и захвърли бутонка - “Ето какво би станало”, завърши той.

Don’t worry Liverpool FC I will always have your back. #YNWA #WeInThisTogether #SometimesYouHave2Smile #BeastMode pic.twitter.com/2aaYtffSMs