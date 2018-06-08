БФС обяви съдийската ранглиста за 2018/2019, Никола Попов е №1, Кабаков е втори

БФС обяви и ранглистата на съдиите, които ще ръководят мачовете в Първа лига през новия сезон. Никола Попов е номер 1, а той и следващите петима съдии са международни и в ранглистите на ФИФА. СЕЗОН 2018/2019 - Ранглиста "Ръководещи съдии в ППЛ" 1. Никола Попов FIFA R (София) 2. Георги Кабаков FIFA R (Пловдив) 3. Ивайло Стоянов FIFA R (Петрич) 4. Станислав Тодоров FIFA R (Шумен) 5. Стефан Апостолов FIFA R (Симитли) 6. Волен Чинков FIFA R (София) 7. Валентин Железов (Бургас) 8. Владимир Вълков (Пловдив) 9. Георги Давидов (Велико Търново) 10. Георги Димитров (София) 11. Георги Иванов (София) 12. Драгомир Драганов (Варна) 13. Неделчо Гаджалов (Пловдив) 14. Николай Йорданов (София) 15. Петър Кирилов (Добрич) 16. Радослав Гидженов (Пловдив) 17. Станимир Тренчев (София) 18. Станислав Ставров (Велико Търново) Ранглиста ''Асистент съдии в ППЛ'' 1. Георги Тодоров FIFA AR София 2. Диян Вълков FIFA AR Варна 3. Мартин Венев FIFA AR София 4. Иво Колев FIFA AR София 5. Мартин Маргаритов FIFA AR Пловдив 6. Георги Дойнов FIFA AR Велико Търново 7. Веселин Мишев FIFA AR София 8. Александър Атанасов FIFA AR Варна 9. Петър Джугански FIFA AR София 10. Дениз Соколов FIFA AR София 11. Андрей Николов София 12. Велислав Миленков Благоевград 13. Георги Минев София 14. Даниел Ников Габрово 15. Димитър Русев София 16. Димитър Стоилов Кюстендил 17. Димо Вълчев Варна 18. Драгомир Милев София 19. Илиян Капарашев Велико Търново 20. Йордан Петров Пловдив 21. Красимир Атанасов Варна 22. Красимир Миланов София 23. Мартин Ангелов София 24. Мартин Димитров Шумен 25. Милен Арабаджиев Велико Търново 26. Мирослав Желев Бургас 27. Мирослав Максимов Сандански 28. Младен Маринов София 29. Никифор Велков Севлиево 30. Николай Чакъров Пловдив 31. Павлин Михайлов София 32. Петър Митрев София 33. Румен Иванов Смолян 34. Станимир Илков Бургас 35. Тони Пандарски Пловдив 36. Христо Хаджийски Варна

Въпреки че вече гони четиридесетака, Никол Шерцингер все още си позволява да носи възкъси роклички. Тя обаче няма за какво да се притеснява, защото е в топформа и бедрата й все още са стегнати благодарение на неуморните ...

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