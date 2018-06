Мондиал 2018 Сигурността на Мондиала е основен приоритет за Путин, но изникват заплахи 08 юни 2018 | 13:57 - Обновена 0 0 0 0 0



"За Русия цялото събитие трябваше да бъде упражнение по използване на мека сила", казва Марк Галеоти, старши изследовател в Института за международни отношения, който отблизо следи руските служби за сигурност. "Руснаците ще се опитат да гарантират, че могат да сторят всичко възможно то да е безопасно", каза той.



Но въпреки старателните приготовления, много са предизвикателства за сигурността в една страна, която се е борила със сепаратистко съпротивително движение в Северен Кавказ, преминала е през серия от самоубийствени бомбени и други терористични атаки през годините и е започнала военна кампания в Сирия. Радикални ислямисти от всякакъв сорт горят от нетърпение да атакуват Мондиала, за да уязвят Русия и да увеличат собствената си популярност.



Hosting the World Cup in Russia is a diplomatic win for Putin, but it doesn't come without tons of controversy. @StephaniBaker explains https://t.co/Ehlf1MMxVy #tictocnews pic.twitter.com/dGTJn5Zj6H — TicToc by Bloomberg (@tictoc) June 8, 2018 Осъзнавайки надвисналата опасност, руските правоохранителни органи са прекарали последните няколко години, подготвяйки се усърдно за събитието - проследявайки радикални групи, монтирайки системи за сигурност и провеждайки учения.



"Мога да ви уверя, че всички аспекти са взети предвид и сме взели под внимание всички заплахи", казва Алексей Сорокин, шеф на организационния комитет на Мондиала и добавя: "Ще бъде намерен правилният баланс между сигурността и удобството на феновете".



Като част от мерките за сигурност властите са въвели т.нар. "паспорт на запалянкото" - карта с чип, издадена след цялостна проверка на онези, които искат да посетят мачовете от Световното първенство. На миналогодишната Купа на конфедерациите руските власти изработиха черен списък със 191 фенове с криминални прояви, а само часове преди започване на състезанието на десетки други, включително членове на местни радикални групи, не бе разрешено да посетят проявата.



Who does #Putin think will win this year’s #WorldCup? #PutinExclusive https://t.co/kwHF51skfI — CGTN (@CGTNOfficial) June 5, 2018 Игор Зубов, заместник-министър на вътрешните работи на Русия наскоро обеща, че полицията няма да допусне никакви сблъсъци и бързо ще депортира всички чужди фенове, които нарушават обществения ред. При мерките за сигурност властите стигнаха дотам, че затвориха пристанищата в близост до градовете домакини на състезанието за всички потенциално опасни товари за два месеца от 25 май до 25 юли. Забраната, която включва различни химически компоненти, пречи на нормалното функциониране на големи автомобилни заводи и други индустриални предприятия в цяла Русия.



Руските власти затегнаха и правилата за въздушния трафик, силно разширявайки зоните, забранени за полети в близост до градовете домакини на Световното първенство и близките спортни обекти. Руското министерство на отбраната и Федералната служба за сигурност (ФСС), основната служба приемник на КГБ, са разположили модерно антидронно оборудване във всичките 11 града, които ще приемат Мондиала, включително някои системи, използвани за защита на руската военновъздушна база в Сирия от атаки с дронове.



Руската армия ще защитава обектите, свързани със световното първенство с противовъздушни ракети и други оръжия, а ескадрили от изтребители са в готовност да бъдат вдигнати по тревога за отразяване на всякаква въздушна атака.



За Зимната олимпиада в Сочи през 2014 г. бяха взети подобни всеобхватни мерки за сигурност, но сигурността на Световното първенство е много по-сериозно предизвикателство, защото градовете домакини са 11. "Сочи е разположен така, че (руснаците) можеха напълно да контролират достъпа до града и те го направиха. Световното обаче е събитие, продължаващо един месец и на различни места и в градове из цялата страна", казва Галеоти и добавя: "Ако говорим реалистично, това е много по-трудно за контролиране".



For Putin, World Cup shows Russia cannot be caged by hostile West https://t.co/5dDVf588h6 pic.twitter.com/GfpFUrlaTH — Reuters Top News (@Reuters) June 7, 2018 Той отбеляза, че Русия разчита на широкообхватни операции за сигурност и проверката на всеки човек, но радикалните ислямисти все още представляват заплаха. "Руснаците са доста добри при справяне с терористични заплахи, но в епохата на терористите от типа "вълк единак", радикализирани чрез интернет, с нарастващ риск джихадизмът да се разпространи и сред централноазиатските гастарбайтери, ще бъде много трудно да се опитат и да гарантират наистина пълна сигурност", казва Галеоти.



Центърът Джейнс по въпросите на тероризма и бунтовниците също посочи в неотдавнашен доклад, че ислямистките бунтовници, включително руските джихадисти, завръщащи се от Сирия, са главната заплаха за Мондиала. "Въпреки че тенденциите за терористични атаки в Русия намаляват, Световното първенство е важна вдъхновяваща цел за потенциални терористи", казва анализаторът от центъра Крис Хокинс.



Според Путин около 9 хиляди жители на Русия и други бивши съветски републики са се присъединили към джихадистите в Сирия. Той изтъкна необходимостта да се парира заплахата, която те представляват, като основен мотив за руската военна кампания в Сирия. Руският лидер ясно даде да се разбере, че властите няма да се поколебаят да използват всички средства за отстраняване на заплахата.



Неотдавна в документален филм Путин припомни как отивал на церемонията за откриването на Олимпиадата в Сочи, когато получил доклад, че отвлечен пътнически самолет се насочва право към града. Той разказва, че е инструктирал армията да действа в съответствие със стандартната процедура, предвиждаща, че самолет, представляващ заплаха, трябва да бъде свален, ако не може да бъде отклонен. Малко по-късно, служителите разбрали, че тревогата е лъжлива: инцидентът не бил отвличане, а пиянски скандал и самолетът безопасно продължил по маршрута си за Турция.



Русия преживя поредица от терористични атаки през 2000-те години, последица от сепаратистките войни в Чечения и ислямисткото съпротивително движение, разпространило се в района на Северен Кавказ. Те включваха самоубийствена бомбена атака в московското летище Домодедово през януари 2011 г., отнела живота на 37 души и ранила повече от 180, двойния самоубийствен атентат в московското метро през март 2010 г., отнел живота на 40 души и ранил повече от 120 и двойна самоубийствена атака във Волгоград, струвала живота на 34 души. Волгоград е един от градовете домакини на Мондиала и неговият кмет Андрей Косолапов уверява, че сега той е безопасен.



"Направили сме подобрения и службите за сигурност, както и жителите на Волгоград винаги внимават", казва той и допълва: "Поучихме се от примера на предишни Световни първенства в други градове и други страни. Сигурен съм, че това ще бъде най-добрият Мондиал в историята".



През април 2017 г. самоубийствен бомбен атентат в Санкт Петербург, друг град домакин на Световното първенство отне живота на 16 души и рани повече от 50. Руските власти идентифицираха атентатора в Санкт Петербург като 22-годишен руснак, роден в централноазиатската страна Киргизстан и вербуван от групировката "Ислямска държава". World Cup venues should provide lasting sporting legacy – Putin



Live: https://t.co/n69iBJ9mVH pic.twitter.com/aV7vl0ALx7 — Ruptly (@Ruptly) June 7, 2018



Галеоти отбелязва, че главната руска вътрешна служба за сигурност ФСС има здрави разузнавателни ресурси в района на Северен Кавказ в юга на Русия, но нейната експертиза по отношение на мюсюлманските групи другаде в Русия и останалите бивши съветски републики е значително по-слаба. "Те имат много, много добри разузнавателни мрежи в Северен Кавказ", казва Галеоти и добавя: "Но не са толкова ефективни с мрежите си в мюсюлманските общности извън този район. ФСС почти няма ресурси и има относително малък опит с джихадизма сред дошлите от Централна Азия, и затова разчитат на данните, предоставяни им от техните централноазиатски партньори, което (. . .) не е много добре".



Руските власти са осуетили множество атентати, свързани с "Ислямска държава" в последните месеци. Един от тях включва група заподозрени в Санкт Петербург, които са планирали да взривят знаковата за града Казанска катедрала и други оживени места миналата есен. През декември Путин се обади на американския президент Доналд Тръмп, за да му благодари за това, което Кремъл описва като помощ от ЦРУ, предотвратила атентатите в Санкт Петербург.



При друг неотдавна подготвян атентат, разкрит от руската ФСС, службата съобщи, че е арестувала няколко заподозрени членове на спяща клетка на "Ислямска държава", планиращи атаки в Москва и получаващи заповеди от групировката в Сирия чрез мобилно приложение.



Руските и западните разузнавателни служби тясно обменяха информация, за да гарантират сигурността на Олимпийските игри в Сочи през 2014 г., но това сътрудничество в сигурността замря, след като отношенията между Русия и Запада стигнаха до най-ниската си точка след края на Студената война във връзка с кризата в Украйна, войната в Сирия и най-накрая с отравянето на бившия руски двоен агент и дъщеря му във Великобритания. "Мисля, че все още има определена степен на сътрудничество, но. . . то е по-неохотно, по-бавно и затова по-малко ефективно", казва Галеоти. За президента Владимир Путин Световното първенство по футбол е повод за гордост, дългоочаквана възможност да покаже постиженията на Русия и да укрепи международния й престиж. 