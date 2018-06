Авто Мания Ride On 2018 започва днес 08 юни 2018 | 13:45 0 0 0 0 0 Този уикенд София ще е пълна с мотоциклетисти от цяла Европа, защото ще се проведе ежегодното събитие на H.O.G, което тази година се нарича Ride On 2018. Очакват се стотици гости, членове на световната организация, които ще дойдат от различни краища със своите мотоциклети Harley-Davidson. Програмата започва в петък вечер, когато в центъра на София ще се съберат всички, дошли специално за Ride On 2018. В събота шествието от мотоциклетисти ще тръгне от шоурума на Harley-Davidson в София на бул. Ботевградско шосе 348 и ще се насочи към Боровец. Вечерта, след като края на пътуването, ще се проведе голям концерт на площад “Батенберг”, на който се очаква да присъстват над 2000 души. През 2018-а Harley-Davidson отбелязва своята 115-годишнина. През 1903 година Уилям Харли и Артър Дейвидсън представят пред света първия мотоциклет Harley-Davidson. Днес, повече от век по-късно, американската компания от Милуоки продължава да произвежда това, което е произвеждала и в началото - машини за свобода. Годишнината ще бъде отбелязана подобаващо - със специални Anniversary версии на мотоциклети и грандиозни събития. Европейското честване ще бъде в Прага през юли, където ще се съберат 100 000 души и над 60 000 мотора, ще бъдат изложени 250 експоната и ще има концерти на 6 сцени. Така ще се отбележи 115-годишнината на Harley, 90-годишнината на пражкия клуб H-D и 30-годишнината на H.O.G H.O.G (Harley Owners Group) е най-голямата, спонсорирана от производител организация на мотоциклетни ентусиасти в света. С над един милион членове, клубът обединява собствениците на Harley-Davidson: най-различни хора, споделящи обща страст към свободата и мотоциклетите. Членството в H.O.G осигурява много предимства и едно от тях е достъпът до страхотните събития, организирани от местните клубове. Българският клуб е основан през 2015 година и в него членуват над 100 души. След успешните THREE MOUNTAINS RIDE 2015, RIDE ON BULGARIA 2016 и 2017, тази година клубът организира Ride On 2018. Събитието е част от европейския календар на H.O.G и ще събере в България над 400 мотоциклетисти от Гърция, Сърбия, Румъния, Хърватска, Словения, Турция и други държави. То ще се проведе с подкрепата на Столична община и официалния вносител за България - Harley-Davidson Sofia.

