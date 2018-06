Моторни спортове Citroen остават във WRC 08 юни 2018 | 13:38 - Обновена 0 0 0 0 0 Citroen believes the design of its C3 #WRC car saved Kris Meeke and co-driver Paul Nagle in their huge Rally Portugal crash:https://t.co/MggCK3LrIq — Autosport (@autosport) May 21, 2018 Citroen със сигурност ще бъдат част от Световния рали шампионат и догодина въпреки уволнението на Крис Мийк и слуховете за напускане на отбора. Френският конструктор не е печелил титла във WRC от ерата "Себастиан Льоб", която приключи през 2012 година. Шефът на моторспорт отдела на WRC бе сменен и управлението бе поето от Пиер Будар, а бюджетът за ралита – намален значително. След поредния ненужен риск и съответно катастрофа за Крис Мийк той бе освободен от програмата на французите. "На 100% мога да потвърдя, че Citroen ще остане във WRC и през 2019-а. Решението относно Мийк не е свързано с оттегляне, както се говореше в медиите", категоричен бе Будар. По-сложен е въпросът със състезателната двойка на отбора за остатъка от сезон 2018. Крейг Брийн ще вземе участие във всички кръгове от календара до края на 2018-а, Себастиан Льоб ще се появи в Испания, но липсва яснота около Мадс Остебрг, за когото рали Италия тази седмица би трябвало да е последният му кръг от сезона. Опция за тима е и Стефан Лефевр. "Имаме няколко сценария за остатъка от сезона и ще обмислим всеки от тях. Стефан може да бъде един от тях, той вече кара C3. Следващата година ще е различна история", допълни Будар.

