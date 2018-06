ФИФА може да накаже Гана

ФИФА може да лиши Гана от правото на глас на предстоящия вот за домакин на Мондиал 2026 заради намеса на местното правителство в делата на Ганайската футболна федерация. Гана се очаква да гласува за кандидатурата на друга африканска страна - Мароко, на предстоящия вот в Москва другата седмица. Другата кандидатура за Мондиал 2026 е съвместната на САЩ, Канада и Мексико.

Fascinating responses from football fans in Ghana... Vast majority don’t care if FIFA imposes a ban, that’s how bad this has got... Feel sorry for them. The authorities have seriously let them down.



Hopefully this is a turning point. So much potential in that country.