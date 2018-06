До Чикаго и назад II за Тервел Пулев

Професионалното боксово приключение на Тервел Пулев навлиза във втората и вероятно най-решителна фаза. Бронзовият медалист от олимпиадата в Сидни ще се бие тази нощ в предградието на Чикаго – Роузмонт срещу американеца Армандо Анкона. Двубоят е в осем рунда и е от полутежка категория.

Тервел пристигна преди два дни в Чикаго, но както винаги е отлично подготвен за своя съперник. Той вече има опит за адаптиране с часовата разлика и различните климатични условия между София и американския град. През март боксьорът отново зарадва българската общност в Чикаго. Тогава помете за по-малко от три минути Скот Фъртел и за трети път в своята кариера нокаутира свой съперник още в първия рунд.

Tervel Pulev: "I box for myself but win for everyone. Kisses to all in #Bulgaria." #boxing