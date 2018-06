Полша и Италия загряха за България с 5-геймова драма (видео)

Световният волейболен първенец Полша и олимпийския вицешампион Италия си спретнаха 5-геймова драма в първия мач от турнира в Група 10 от Лигата на нациите в Осака (Япония). Все пак, "Дружина полска" надделя си записа 6-ата си победа.От друга страна Италия допусна 3-а загуба в Лигата. По-късно днес е втората среща между домакините от Япония и България. Утре (9 юни) от 06,40 часа българско време "Скуадра адзура" ще играе срещу момчетата на Пламен Константинов, а от 10,10 часа Полша ще излезе срещу японците.Двата отбора направиха страхотно шоу за публиката в залата. Срещата бе белязана от множество обрати, но световните шампиони от Полша показаха по-здрави нерви и се поздравиха с крайната победа.Най-полезен за Полша стана Артур Шалпук с 24 точки (1 блок, 2 аса и 57% ефективност в атака) за победата. Лукаш Качмарек (1 ас и 46% ефективност в атака) и капитанът Матеуш Биениек (3 блока и 73% ефективност в атака) добавиха по 14 точки за успеха. За "адзурите" Габриели Нели заби 25 точки (1 блок, 3 аса и 53% ефективност в атака), а Филипо Ланца завърши с 15 точки (1 блок и 34% ефективност в атака), но и това не бе достатъчно за победа.Симоне Джианели 5, Габриеле Нели 25, Филипо Ланца 15, Луиджи Рандацо 3, Симоне Анцани 2, Даниеле Мацоне 8 - Салваторе Росини-либеро (Симоне Пароди 12, Джулио Саби 2, Фабио Балазо-либеро)Фабиан Джизга 4, Лукаш Качмарек 14, Артур Шалпук 24, Бартош Кволек 9, Пьотър Новаковски 10, Матеуш Биениек 14 - Павел Заторски-либеро (Дамян Шулц 1, Марчин Коменда 1, Бартош Беднож 4)