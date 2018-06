Зимни спортове Вашингтон триумфира с първата си купа "Стенли" 08 юни 2018 | 08:32 - Обновена 0 0 0 0 2



По този начин столичани спечелиха серията с 4:1 победи и донесоха на града си първа купа от 1991 година насам в някой от четирите големи спорта в Америка - американския футбол, баскетбола, бейзбола и хокея на лед.

WE ARE THE CHAMPIONS!!! #ALLCAPS #STANLEYCUP pic.twitter.com/uBSP6XXTJO — Washington Capitals (@Capitals) June 8, 2018 Срещата в Невада се разви максимално драматично, след като Вашингтон стигна до две попадения в рамките на 2:31 минути в средата на третия период, които доведоха резултата от 2:3 до 4:3.



Победната шайба във вратата на Марк-Андре Флюри отбеляза Ларс Елер само 7:37 минути преди края на мача.



Приза за "Най-полезен играч" във финалната серия завоюва звездата на гостите Александър Овечкин, който също се разписа в мача за 2:1 в полза на столичани.

The @Capitals are your 2018 #StanleyCup Champions! Their #ThirstForTheCup has been quenched. pic.twitter.com/msSztIjuc6 — NHL (@NHL) June 8, 2018 Мачът в "Т-Мобайл Арена" в Лас Вегас започна с безрезултатна първа третина, но във втората паднаха цели пет попадения.



Якуб Врана изведе гостите напред в резултата в седмата минута на периода, но по-малко от три минути след това Нейт Шмид изравни. Овечкин даде нов аванс на Вашингтон 34 секунди по-късно, но с голове на Дейвид Перон и Райли Смит "златните рицари" обърнаха резултата в своя полза.

For the Oshie family, this is one that will never be forgotten. #StanleyCup pic.twitter.com/uRdfFzjnkB — NHL (@NHL) June 8, 2018 Така се стигна до средата на третата част, в която първо Деванте Смит-Пели изравни, а след това Елер вкара решителния гол на празна врата от непосредствена близост.



