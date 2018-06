Лека атлетика Рутинна победа за Семеня на 800 м, слизане под 50 секунди на 400 м в Осло 08 юни 2018 | 00:24 0 0 0 0 0



Once again @caster800m destroyed her 800m field leaving the Women's 800m #RoadToTheFinal like this:@caster800m 16pts@FrancineNiyons4 13pts

Habitam Alemu 11pts#OsloDL #DiamondLeague pic.twitter.com/Iu9awi988R — IAAF Diamond League (@Diamond_League) June 7, 2018 В бягането на 400 метра при дамите сребърната световна медалистка от Лондон 2017 Салва Еид Насер си осигури първото място със слизане под 50 секунди - 49.98 сек. Световната шампионка от миналата година Филис Франсис (САЩ) този път остана втора с 50.47 сек, а сънародничката й Шакила Уимбли допълни тройката с 50.53 сек.





Storming away down the final 100m to take the #OsloDL Women's 400m is Salwa Eid Naser in 49.98! Phyllis Francis in second with 50.47.#RoadToTheFinal #DiamondLeague pic.twitter.com/ROkRjz9LGU — IAAF Diamond League (@Diamond_League) June 7, 2018 Двукратната олимпийска и трикратна световна шампионка на 800 метра Кастер Семеня записа поредната си рутинна победа на турнир от Диамантената лига. Южноафриканката спечели надпреварата на две обиколки в Осло с 1:57.25 мин. Втора финишира добре познатата й световна и олимпийска подгласничка и двукратна световна шампионка в зала Франсин Нионсаба (Бурунди) с 1:58.57 мин, а за третата позиция се пребори етиопката Хабитам Алему с 1:58:58 мин.

