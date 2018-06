Лека атлетика Лисенко опита, но не успя да спре Баршим и в Норвегия 08 юни 2018 | 00:01 - Обновена 0 0 0 0 0



In the Men's HJ, @mutazbarshim took the win again despite a fierce challenge from Danil Lysenko!@mutazbarshim 24pts

Danil Lysenko 14pts@donald_thomas1 13pts#OsloDL #RoadToTheFinal #DiamondLeague pic.twitter.com/ZEw8wN0i2J — IAAF Diamond League (@Diamond_League) June 7, 2018 В решителния момент обаче катарецът показа шампионски характер и преодоля от раз 2.36 м, осигурявайки си първото място в Норвегия. Лисенко приключи втори след три неуспешни опита на тази височина, а останалият сам в сектора Баршим атакува 2.40 м, но и в трите си опита не успя да се справи с летвата. Така той се размина с поправка на собствения си рекорд на турнира от 2.38 м, поставен от него през миналата година. Доналд Томас (Бахама) се нареди трети с 2.25 м.



Once again, @caterineibarguen was unstoppable in the Women's TJ taking maximum points:



@caterineibarguen 16pts

Shanieka Ricketts 12pts@kimmi_williams 12pts@LIVE_happie 7pts#OsloDL #RoadToTheFinal #DiamondLeague pic.twitter.com/sWjQTAgIjh — IAAF Diamond League (@Diamond_League) June 7, 2018 Олимпийската и двукратна световна шампионка в тройния скок Катерин Ибаргуен се поздрави с победата в сектора с постижение от 14.89 м (+2.5 м/сек). Колумбийката направи още два опита над 14.80 м, но с легален вятър - 14.80 м (+0.2 м/сек) и 14.83 м (+0.7 м/сек). Водачката в планетарната ранглиста за сезона с 14.84 м Тори Франклин (САЩ) завърши втора с 14.57 м (+0.2 м/сек), а двукратната шампионка от Игри на Британската общност Кимбърли Уилямс (Ямайка) се нареди трета с 14.50 м (-0.6 м/сек).



In the end Andrius Gudzius was just too strong and his 69.04m enough for the #OsloDL win. @EhsanHadadi in second with his 67.55m and Daniel Ståhl third with 67.04m.#RoadToTheFinal #DiamondLeague pic.twitter.com/pxb2iXGyCf — IAAF Diamond League (@Diamond_League) June 7, 2018 Интересна развръзка имаше в сектора за мятане на диск при мъжете, където се наложи световният шампион от Лондон 2017 Андриус Гудзиус (Литва) с 69.04 м. Ехсан Хадади (Иран) завърши втори с 67.55 м, а сребърният медалист от планетарния форум през миналата година Даниел Щол (Швеция) допълни тройката с 67.04 м. Белгиецът с български корени Филип Миланов зае шестото място с 64.40 м.

Световният шампион в скока на височина в зала от Бирмингам 2018 Данил Лисенко вече победи веднъж Мутаз Есса Баршим през годината - именно на планетарния форум под покрив, но катарецът не даде втори подобен шанс на младия руснак. На Диамантената лига в Осло тази вечер Лисенко отново демонстрира великолепна форма и се справи с всички височини от 2.20 м до 2.33 м без грешка, като Баршим вървеше след него в подреждането заради по един грешен опит на 2.30 м и 2.33 м.В решителния момент обаче катарецът показа шампионски характер и преодоля от раз 2.36 м, осигурявайки си първото място в Норвегия. Лисенко приключи втори след три неуспешни опита на тази височина, а останалият сам в сектора Баршим атакува 2.40 м, но и в трите си опита не успя да се справи с летвата. Така той се размина с поправка на собствения си рекорд на турнира от 2.38 м, поставен от него през миналата година. Доналд Томас (Бахама) се нареди трети с 2.25 м.Олимпийската и двукратна световна шампионка в тройния скок Катерин Ибаргуен се поздрави с победата в сектора с постижение от 14.89 м (+2.5 м/сек). Колумбийката направи още два опита над 14.80 м, но с легален вятър - 14.80 м (+0.2 м/сек) и 14.83 м (+0.7 м/сек). Водачката в планетарната ранглиста за сезона с 14.84 м Тори Франклин (САЩ) завърши втора с 14.57 м (+0.2 м/сек), а двукратната шампионка от Игри на Британската общност Кимбърли Уилямс (Ямайка) се нареди трета с 14.50 м (-0.6 м/сек).Интересна развръзка имаше в сектора за мятане на диск при мъжете, където се наложи световният шампион от Лондон 2017 Андриус Гудзиус (Литва) с 69.04 м. Ехсан Хадади (Иран) завърши втори с 67.55 м, а сребърният медалист от планетарния форум през миналата година Даниел Щол (Швеция) допълни тройката с 67.04 м. Белгиецът с български корени Филип Миланов зае шестото място с 64.40 м.

Още по темата

0 0 0 0 0 РАЯ ИВАНОВА редактор - отдел "Спорт" Прочетена 273

1