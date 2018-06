Страховит гол поведе Англия към лесна победа (видео)

This view from Rashford goal is absolutely filthy. pic.twitter.com/k5X8MijV1b — Red Devil Bible (@RedDevilBible) 7 юни 2018 г.

Danny Welbeck has scored more England goals (16) than any other player in the 2018 World Cup squad.



Dat diving guy. pic.twitter.com/n6I4namP63 — Squawka Football (@Squawka) 7 юни 2018 г.

Англия спечели с 2:0 срещу Коста Рика в контрола, играна на "Еланд Роуд". Маркъс Рашфорд откри резултата за "трите лъва" с много зрелищен гол в 13-ата минута, а след почивката се разписа и бившият му съотборник в Манчестър Юнайтед Това беше последна проверка за тима на Гарет Саутгейт преди Мондиал 2018 и неговите футболисти показаха приятен футбол, макар срещу себе си да имаха съперник, който е от доста по-ниска класа. На костариканците им предстои още един мач преди световното първенство - срещу Белгия в понеделник.Саутгейт направи 10 промени в състава, който победи Нигерия с 2:1 преди няколко дни, като единствен мястото си сред титулярите запази Джон Стоунс , а десният бек на Ливърпул Трент Александър-Арнолд дебютира за националния отбор.Англичаните имаха да си връщат за нулевото равенство на Мондиал 2014, което се оказа фатално за тях и им попречи да преминат груповата фаза.Рашфорд вкара за "трите лъва" за пръв път от септември, а голът му накара стража на Коста Рика Кейлор Навас дълго да гледа невярващо. Нападателят получи топката от Рубен Лофтъс-Чийк и с неспасяем удар от 25 метра я заби под гредата. Преди това Фил Джоунс можеше да отбележи с глава, но изстрелът му срещна напречната греда.До почивката Навас се реваншира с блестящо спасяване след удар на Джейми Варди , а на другата врата Джак Бътланд попречи на Йохан Венегас да изравни.През второто полувреме натискът на домакините отслабна. но Кейлор Навас отново имаше работа. Той се справи с мощен шут на Джордан Хендерсън , а Браян Овиедо изчисти топката от голлинията след удар на Хари Магуайър До края на двубоя имаше доста смени и качеството на играта падна. Дебют на вратата на Англия направи стражът на Бърнли Ник Поуп , а в 76-ата минута Уелбек затвърди победата на Англия. Острието на Арсенал беше точен отблизо с глава след комбинация с Деле Али Това беше 16-и гол за Уелбек с екипа на националния отбор и той даде сериозна заявка за титулярно място в първия мач на британците на Мондиал 2018 - срещу Тунис на 18 юни.Коста Рика започва участието си на световните финали с мач срещу Сърбия на 17 юни.М. Рашфорд (13)Д. Уелбек (76)