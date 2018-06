Лека атлетика Гулиев най-накрая показа зъби 07 юни 2018 | 23:12 - Обновена 0 0 0 0 0



Its the current 200m World Champion @ramil_guliyev who takes this #OsloDL Men's 200m in 19.90 ahead of @KingsleySC 19.98.#RoadToTheFinal #DiamondLeague pic.twitter.com/1DVCmkIBzg — IAAF Diamond League (@Diamond_League) June 7, 2018 Двукратният бронзов световен медалист на 4 по 100 м и олимпийски от Рио в същата дисциплина Аарън Браун (Канада) финишира втори с личен рекорд от 19.98 сек, а Джарийм Ричардс (Тринидад и Тобаго) се нареди трети с 20.19 сек. С постижението си от днес Гулиев оглави европейската ранглиста за сезона.



Photo finish! @MurielleAhoure wins the #OsloDL Women's 100m in 10.91 ahead of @dinaashersmith in 10.92 NR!#RoadToTheFinal #DiamondLeague pic.twitter.com/MMd360igsZ — IAAF Diamond League (@Diamond_League) June 7, 2018 Силни резултати се получиха в спринта на 100 метра при жените в Осло. Световната шампионка на 60 метра в зала от тази зима и сребърна планетарна медалистка на 100 и 200 м от Москва 2013 Мюриел Ауре (Кот д'Ивоар) спечели надпреварата с 10.91 сек (+1.6 м/сек) в отсъствието на сънародничката си Мари-Жозе Та Лу, която от началото на сезона има две диамантени победи на 100 м и една на 200 м. Дина Ашър-Смит направи изумително бягане и завърши втора с нов национален рекорд на Великобритания от 10.92 сек, като с този резултат оглави европейската ранглиста за сезона. Шампионката от Игрите на Британската общност в Голд Коуст през април Мишел-Лий Аи (Тринидад и Тобаго) допълни тройката с 11.06 сек.

Световният шампион на 200 метра от Лондон 2017 Рамил Гулиев най-накрая успя да покаже зъбите си, след като определено не стартира летния сезон по най-добрия начин и до момента резултатите му не бяха особено впечатляващи. Азербайджанецът с турски паспорт слезе под 20 секунди и спечели старта на Диамантената лига в Осло с 19.90 сек (+1.0 м/сек), като остана само на 2 стотни от личния си рекорд в дисциплината.Двукратният бронзов световен медалист на 4 по 100 м и олимпийски от Рио в същата дисциплина Аарън Браун (Канада) финишира втори с личен рекорд от 19.98 сек, а Джарийм Ричардс (Тринидад и Тобаго) се нареди трети с 20.19 сек. С постижението си от днес Гулиев оглави европейската ранглиста за сезона.Силни резултати се получиха в спринта на 100 метра при жените в Осло. Световната шампионка на 60 метра в зала от тази зима и сребърна планетарна медалистка на 100 и 200 м от Москва 2013 Мюриел Ауре (Кот д'Ивоар) спечели надпреварата с 10.91 сек (+1.6 м/сек) в отсъствието на сънародничката си Мари-Жозе Та Лу, която от началото на сезона има две диамантени победи на 100 м и една на 200 м. Дина Ашър-Смит направи изумително бягане и завърши втора с нов национален рекорд на Великобритания от 10.92 сек, като с този резултат оглави европейската ранглиста за сезона. Шампионката от Игрите на Британската общност в Голд Коуст през април Мишел-Лий Аи (Тринидад и Тобаго) допълни тройката с 11.06 сек.

Още по темата

0 0 0 0 0 РАЯ ИВАНОВА редактор - отдел "Спорт" Прочетена 384

1