Лека атлетика Самба отново танцува пред Вархолм, подобри 32-годишен рекорд в Осло 07 юни 2018 | 22:48 - Обновена



Time for poster boy and current World Champion @kwarholm in this #OsloDL Men's 400mH. Will he win in front of this home crowd?#RoadToTheFinal #DiamondLeague pic.twitter.com/l1SuDH7qrt — IAAF Diamond League (@Diamond_League) June 7, 2018 Световният шампион от Лондон 2017, победител в Осло през миналата година и голямата звезда на домакините Карстен Вархолм направи всичко по силите си, за да зарадва сънародниците си с нова победа и след много силни първи 300 метра излезе като водач на финалната права, но там беше далеч по-изтощен от Самба и финишира втори с 48.22 сек.



Upset for @kwarholm as @almbrek96 wins in sublime fashion. 47.60 MR and looking incredibly strong!#OsloDL #RoadToTheFinal #DiamondLeague pic.twitter.com/CdliXsixWE — IAAF Diamond League (@Diamond_League) June 7, 2018 Бронзовият медалист от Олимпийските игри в Рио де Жанейро 2016, втори от планетарния форум в Лондон миналата година и европейски първенец от Амстердам 2016 Ясмани Копейо (Турция) се нареди трети с 48.54 сек, като по този начин тройката от Диамантената лига в Рим в тази дисциплина се запази в абсолютно същия ред. Непобедимият от началото на сезона в бягането на 400 метра с препятствия Абделрахман Самба (Катар) продължи с убедителните си изяви и на Диамантената лига в Осло. Водачът в планетарната ранглиста за годината с 47.48 сек демонстрира свежест във финалните метри и в норвежката столица, където спря хронометрите на 47.60 сек - нов рекорд на турнира със спиране в последните метри. Така той прати в историята 32-годишното върхово постижение на надпревата Bislett Games на американеца Дани Харис от 47.82 сек от далечната 1986 г.Световният шампион от Лондон 2017, победител в Осло през миналата година и голямата звезда на домакините Карстен Вархолм направи всичко по силите си, за да зарадва сънародниците си с нова победа и след много силни първи 300 метра излезе като водач на финалната права, но там беше далеч по-изтощен от Самба и финишира втори с 48.22 сек.Бронзовият медалист от Олимпийските игри в Рио де Жанейро 2016, втори от планетарния форум в Лондон миналата година и европейски първенец от Амстердам 2016 Ясмани Копейо (Турция) се нареди трети с 48.54 сек, като по този начин тройката от Диамантената лига в Рим в тази дисциплина се запази в абсолютно същия ред.

