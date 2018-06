Страхотен гаф на Диамантената лига в Осло

Чак на четвъртата обиколка атлетките успяха да продължат бягането си при нормални условия, но с вече нарушено темпо. В крайна сметка до победата в странната препятствена надпревара стигна сребърната олимпийска медалистка от Рио и бронзова от планетарния шампионат в Лондон Хивин Кийенг (Кения) с 9:09.63 мин. Кобърн опита да атакува накрая, но силите й стигнаха за втората позиция с 9:09.70 мин. Дейзи Чепкемей (Кения) остана трета с 9:16.87 мин.

Thank you to my coach/husband @JoeBosshard for running onto the track to make the officials change the barrier from the men’s height. One of the million reasons why I love you.