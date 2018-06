Сделка: Юве купи от Байерн бразилски национал

Италианският шампион Ювентус привлече за постоянно крилото Дъглас Коща. 27-годишният бразилец прекара изминалия сезон под наем в състава на "бианконерите", но с доброто си представяне убеди шефовете на клуба да го откупят от Байерн (Мюнхен).

В договора за преотстъпване имаше клауза, даваща право на Юве срещу 40 млн. евро да задържи Коща. "Старата госпожа" се възползва от тази опция и подписа контракт до 2022 година с бразилския национал.

OFFICIAL: @DouglasCosta stays Bianconero through 2022 on a permanent deal from @FCBayernEN https://t.co/dxU6m2hNDW#ForzaJuve pic.twitter.com/B7WggI8YO3

— JuventusFC (@juventusfcen) 7 юни 2018 г.