Авто Мания Мистерията около първия мотоциклет Harley-Davidson 07 юни 2018 | 19:38 0 0 0 0 0 Това лято Harley-Davidson ще отбележи своята достолепна 115-годишнина. Американската компания е на пазара повече от век и произвежда мотоциклети със същата страст и ентусиазъм, както и през 1903 година, когато Уилям Харли и Артър Дейвидсън представят на пазара първите си мотори, един от които е легендарният Serial Number One. Това лято Harley-Davidson ще отбележи своята достолепна 115-годишнина. Американската компания е на пазара повече от век и произвежда мотоциклети със същата страст и ентусиазъм, както и през 1903 година, когато Уилям Харли и Артър Дейвидсън представят на пазара първите си мотори, един от които е легендарният Serial Number One. Той е конструиран във фабриката, която по това време представлявала малък дървен хангар с табела "Harley-Davidson Motor Company", закачена грубовато на вратата. Днес мотоциклетът е изложен в музея в Милуоки, а до него пише: "Превозното средство, познато като Serial Number One, е леко мистериозно. Двигателят му е ранен, но не съвпада с никой друг от първите, произведени от Harley-Davidson. Рамката, която датира от 1905 година, не е оригиналната за този мотоциклет. Всички тези странности предизвикват доста дебати. През 90-те години на миналия век реставраторите открили, че върху множество от компонентите му е отпечатан номер 1. Оттам идва и името му. И понеже около Serial Number One витаят много въпросителни, той бързо се превръща в легенда в културата на Harley. Но едно е сигурно – това е най-старият мотоциклет Harley-Davidson на света". Експонатът е с дървени ръкохватки, кожен задвижващ ремък с ръчен обтегач, който се регулира от водача, а газта е с верига вместо с жило. Преди него има няколко прототипа, а след него – доста серийни машини, които се различават както по мощност, така и по цялостна конфигурация. Serial Number One е направен без калници и се е използвал за състезания, за да демонстрира силата и издръжливостта на машините и най-вече на двигателите Harley-Davidson. И макар Serial Number One да не е първият мотоциклет на марката, той със сигурност е от основоположниците – тези, които са били в началото и са базата, на която стъпват днешните мотоциклети на американската марка. А духът и идеята за свободата – те не са се променили 115 години по-късно.

Още по темата

0 0 0 0 0