Слоун Стивънс отново се справи с приятелката си Кийс

.@SloaneStephens advances to her first #RG18 Final.



She'll face @Simona_Halep for the title. pic.twitter.com/R8HcMSof4t — Tennis Channel (@TennisChannel) June 7, 2018

Шампионката от US Open успяваше да се справя с мощните удари на съперничката си, играеше по-умно и я караше да прави грешки. Тя стигна до нов пробив на старта на втората част. Нов пробив за 5:2 сякаш сложи край на интригата. Мадисън обаче не се беше предала. Тя изигра най-добрия си гейм при сервис на Слоун и остана в мача. След нов отличен гейм Кийс успя да намали до 5:4. 25-годишната Стивънс запази самообладание и при втория опит да затвори мача го направи след час и 18 минути игра. За нея това бе трета победа от три мача срещу сънародничката си, като отново не загуби сет срещу нея. След ранен пробив Слоун поведе с 3:1 и не погледна назад. Съперничката й имаше две възможности да върне пробива в шестия гейм, но не успя. И двете разчитаха на мощни удари от дъното на корта, но Стивънс бе по-постоянна в разиграванията и по-стабилна във важните моменти и стигна до 6:4 в първия сет. Кийс направи 20 непредизвикани грешки в първата част и 13 печеливши удара, като загуби първи сет от началото на турнира.Стивънс играеше уверено, след като през последните месеци върна добрата си форма. След триумфа в Ню Йорк тя направи дълга серия от загуби, като първата й победа дойде чак през февруари. След това обаче тя спечели титлата в Маями и пристигна в Париж след добри изяви на клей.Шампионката от US Open успяваше да се справя с мощните удари на съперничката си, играеше по-умно и я караше да прави грешки. Тя стигна до нов пробив на старта на втората част. Нов пробив за 5:2 сякаш сложи край на интригата. Мадисън обаче не се беше предала. Тя изигра най-добрия си гейм при сервис на Слоун и остана в мача. След нов отличен гейм Кийс успя да намали до 5:4. 25-годишната Стивънс запази самообладание и при втория опит да затвори мача го направи след час и 18 минути игра. За нея това бе трета победа от три мача срещу сънародничката си, като отново не загуби сет срещу нея. "Трудно е да играеш срещу сънародник и приятел, но днес се получи добър мач. Много съм доволна, че се класирах за финала, защото това ще бъде чудесна възможност за мен", лаконична бе Стивънс след победата си. В повторение на финала от US Open Слоун Стивънс отново победи сънародничката си и близка приятелка Мадисън Кийс. Полуфиналът на Откритото първенство на Франция бе малко по-оспорван от мача в Ню Йорк, но Стивънс отново доминираше и спечели с 6:4, 6:4. В битка за титлата тя ще се изправи срещу номер 1 в света Симона Халеп.

