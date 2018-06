Южна Корея с нулево равенство в предпоследната си контрола

Срещата, която се игра в австрийския град Инсбрук, бе доста скучна и предложи малко възможности за гол, а най-положителната новина за старши треньора на корейците Шин Тае Йон може да бъде недопускането на гол. Специалистът изпробва вариант с четирима в защита, който се оказа удачен, поне в тази среща.

0-0 FT



. 94 .



An uneventful second half, despite the introduction of first-choice wingers Jaesung and Heungmin. Another stalemate between the sides following a 0-0 draw at 94.