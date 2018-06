Тенис Трети финал в Париж за Симона Халеп! 07 юни 2018 | 17:49 - Обновена 0 0 0 0 1 Световната номер 1 Симона Халеп за втори пореден и трети път в кариерата си се класира за финала на “Ролан Гарос”, след като надделя с 6:1, 6:4 над шампионката от 2016-а Гарбине Мугуруса. 2014

2017

2018



Simona Halep se qualifie pour sa 3ème finale à Roland-Garros. Cette année sera-t-elle la bonne pour la Roumaine ?#RG18 pic.twitter.com/0vrStsJVIj — Roland-Garros (@rolandgarros) June 7, 2018 Welcome back to the final, Simona.



En route to her third career Roland-Garros final, @Simona_Halep retains her World No.1 ranking as she defeats Garbine Muguruza 6-1 6-4.#RG18 pic.twitter.com/4Ryl1AKSQe — Roland-Garros (@rolandgarros) June 7, 2018

Румънката спечели първите пет гейма в мача и лесно приключи първия сет. Във втората част испанката поведе с пробив и имаше аванс от 3:1, но румънката взе подаването на съперничката си в осмия гейм и изравни 4:4. В следващия гейм Мугуруса пропусна три възможности за пробив, а в десетия Халеп поведе с 40:0 и затвори двубоя при първия си мачбол. The top seed versus the former champion. The world No.1 ranking & a place in the #RG18 final is on the line.



Matches rarely come bigger than this without the winner lifting a trophy. Read the match preview: https://t.co/7lEZTMKsrr pic.twitter.com/xTghD0KQ78 — Roland-Garros (@rolandgarros) June 7, 2018

"Знаех, че трябва да бъда агресивна. Всичко се разви много добре за мен. Бях уверена, че мога да играя така през цялото време. Не се предадох, борех се за всяка една точка и затова успях да спечеля в два сета днес. Това е още един финал за мен тук, ще се опитам да бъда по-добра от миналата година, да се наслаждавам на играта и ще видим какво ще се получи", каза Халеп след двубоя. Speedy Simo.@Simona_Halep's sole victory against Garbine Muguruza came on clay. The Romanian rips off an impressive 6-1 first set.#RG18 pic.twitter.com/rQ1TwJvn8x — Roland-Garros (@rolandgarros) June 7, 2018

