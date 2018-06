Тенис Григор Димитров ще загуби една позиция в световната ранглиста 07 юни 2018 | 16:52 0 0 0 0 3 On our entry list:



Nadal

Murray

Dimitrov

Cilic

Del Potro

Kyrgios

Edmund

Berdych

Wawrinka

Tsonga

Lopez

Shapovalov

Raonic

Goffin

Anderson



Wild cards:

Norrie - singles

Kyrgios/Lleyton Hewitt



Grass

Weather



Limited tickets remain - https://t.co/vWiou0zuw9 — Fever-Tree Championships (@QueensTennis) May 23, 2018

Промяната идва факт точно преди началото на сезона на трева, който се очаква да е по-силен за Димитров, в сравнение с този на клей. По принцип няма голяма разлика между пето и шесто място по отношение на поставеността в турнирите, защото разликата в тази част на ранглистата е между 4-о и 5-о място - тези от топ 4 са водачи на четвъртини в основната схема. Също така на предстоящия “Уимбълдън” не се ползва световната ранглиста за определяне на поставените и спада с една позиция по никакъв начин няма да навреди на Димитров. Every single player on the Fever-Tree Championships qualifying entry-list is ranked inside the world’s Top 100!



Check it out - https://t.co/aixItoc0Ad



That’s to go with the strongest main draw entry list in #QueensTennis History. pic.twitter.com/bANUxMIOuQ — Fever-Tree Championships (@QueensTennis) May 28, 2018

Той ще участва в “Куинс” преди “Уимбълдън”, а там евентуално пред него в ранглистата може да бъдат Рафаел Надал, Хуан Мартин дел Потро и Марин Чилич. Най-добрият български тенисист Григор Димитров ще загуби една позиция в световната ранглиста от следващата седмица, като вече от пето ще се смъкне на шесто място. Това стана факт с впечатляващия поход на Хуан Мартин дел Потро до полуфиналите за първи път от 2009-а насам, като аржентинецът изравни личния си рекорд в класацията на АТР - 4-а позиция, а Чилич става пети.Промяната идва факт точно преди началото на сезона на трева, който се очаква да е по-силен за Димитров, в сравнение с този на клей. По принцип няма голяма разлика между пето и шесто място по отношение на поставеността в турнирите, защото разликата в тази част на ранглистата е между 4-о и 5-о място - тези от топ 4 са водачи на четвъртини в основната схема. Също така на предстоящия “Уимбълдън” не се ползва световната ранглиста за определяне на поставените и спада с една позиция по никакъв начин няма да навреди на Димитров.Той ще участва в “Куинс” преди “Уимбълдън”, а там евентуално пред него в ранглистата може да бъдат Рафаел Надал, Хуан Мартин дел Потро и Марин Чилич.

