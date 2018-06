Надал: Играх по-добре днес

Десеткратният шампион Рафаел Надал (Испания) се класира за полуфиналите на Откритото първенство на Франция по тенис. Поставеният под номер 1 Надал се наложи над 11 в схемата Диаго Шварцман (Аржентина) с 4:6, 6:3, 6:2, 6:2 за 3:42 часа. Двубоят започна вчера, но беше прекратен заради дъжд и се доигра днес.

"Диего е добър приятел и много добър тенисист. Не беше лесно. Играх по-добре днес, щастлив съм, че достигнах до полуфиналите. Много е емоционално винаги, когато играя на този корт. Ще бъда тук отново утре. Ще бъде трудно независимо срещу кого ще играя", каза след двубоя 32-годишният Надал.

Rafa into the semifinals. @RafaelNadal goes on a mission upon resuming play.

He defeats Schwartzman 4-6, 6-3, 6-2, 6-2 en route to the final four.#RG18 pic.twitter.com/IPImy59IGD