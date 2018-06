Тенис Дел Потро срещу Надал на полуфиналите 07 юни 2018 | 15:58 - Обновена 0 0 0 0 16



JUAN MARTIN DEL POTRO!



The 29-year-old's comeback story comes to another major, as he beats Marin Cilic 7-6, 5-7, 6-3, 7-5 to reach the French Open semis for the first time since 2009.



His reward is a date with the King of Clay. pic.twitter.com/Z7mnJ1CKWr — SI Tennis (@SI_Tennis) June 7, 2018

Двубоят вчера бе прекъснат поради дъжд и днес бе подновен при 5:5 в тайбрека на първия сет, който Дел Потро спечели след две бързи точки.



В края на втория сет Хуан Мартин имаше сблъсък със зрител. При възможност за пробив на съперника той направи двойна грешка и Чилич проби. След гейма аржентинецът отиде при зрителя и ядосано му се накара. След това размени няколко думи със съдията преди да счупи ракетата си от яд. Последваха още два пробива преди хърватинът да вземе сета.



Del Potro=

That fan= @DelPotroJuan confronts a fan in the crowd after remarks were made in the middle of a serve.

What was said? #RG18 pic.twitter.com/Rj8i0oq4bH — Tennis Channel (@TennisChannel) June 7, 2018

Дел Потро изоставаше с пробив в третата част, но успя да обърне нещата. В оспорван четвърти сет той проби за 6:5, след като Чилич прати бекхенд в аут, а след това безпроблемно затвори мача.



След достигането си до първи полуфинал в Париж от 2009 г. аржентинецът не можа да скрие емоциите си и със сълзи на очи сподели: “Трудно ми е да говоря”, докато феновете на “Сюзан Ленглен” скандираха “Делпо, Делпо”. 29-годишният тенисист преодоля три операции на лявата китка и се изкачи до номер 6 в света.



Относно предстоящия полуфинал с Надал, срещу когото той има пет победи от 14 мача, но нито една от тях на клей, Делпо заяви: “Това е предизвикателство, което всеки би искал да има. Не знам дали ще спечеля, но ще приема голямата любов от вас и това е най-важното за мен”.

