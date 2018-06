Моторни спортове Латвала отновo е най-бърз в шейкдауна на WRC 07 юни 2018 | 15:35 - Обновена 0 0 0 0 0



За трети последователен път през 2018-а Латвала печели шейкдаун, но повреди в окачването след удари го изхвърлиха от последните две състезания в Аржентина и Португалия. За тазседмичното рали автомобилът ще е малко по-висок, което се очaква да помогне на Латвала. Филнандецът заяви, че ще влиза в завои по-спокойно от обикновено.



Себастиен Ожие с Ford и Андреас Микелсен с Hyundai се удариха в скала при първото преминаване на отсечката. Вторите им времена бяха по-добри и Ожие е шести зад Нювил, Лапи и Танак, а Микелсен – девети. An eventful Shakedown so far. Repairs for @SebOgier & @AMikkelsenRally #wrclive #wrc #RallyItaliaSardegna pic.twitter.com/QHsxUIgFNK — WRC (@OfficialWRC) June 7, 2018 Яри-Мати Латвала с Toyota Yaris спечели необичайно влажния шейкдаун на рали Италия – седми кръг от календара на Световния рали шампионат (WRC). Той оглави времената с 1:53.9 минути за 3.51-километровата отсечка и бе по-бърз с 0.8 секунди от пилота на Hyundai Хейдън Падън. Зад тях двамата с идентично време завършиха етапа трима пилоти – Тиери Нювил (Hyundai), Есапека Лапи (Toyota) и От Танак (Toyota), които си делят третата позиция.За трети последователен път през 2018-а Латвала печели шейкдаун, но повреди в окачването след удари го изхвърлиха от последните две състезания в Аржентина и Португалия. За тазседмичното рали автомобилът ще е малко по-висок, което се очaква да помогне на Латвала. Филнандецът заяви, че ще влиза в завои по-спокойно от обикновено.Себастиен Ожие с Ford и Андреас Микелсен с Hyundai се удариха в скала при първото преминаване на отсечката. Вторите им времена бяха по-добри и Ожие е шести зад Нювил, Лапи и Танак, а Микелсен – девети. По време на шейкдауна заваля краткотраен дъжд, който изненада отборите. 1 Яри-Мати Латвала

Toyota Yaris 1min 53.9sec 2 Хейдън Падън

Hyundai i20 +0.8sec 3= Тиери Нювил

Hyundai i20 +0.9sec 3= Есапека Лапи

Toyota Yaris +0.9sec 3= От Танак

Toyota Yaris +0.9sec 6 Себастиен Ожие

Ford Fiesta +1.4sec 7 Елфин Еванс

Ford Fiesta +2.2sec 8 Теему Сунинен

Ford Fiesta +2.8sec 9 Андреас Микелсен

Hyundai i20 +3.2sec 10 Крейг Брийн

Citroën C3 +3.6sec

