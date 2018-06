Джарард привлече под наем талант на Ливърпул

Оливие Еджария преподписа нов дългосрочен договор с Ливърпул, след което веднага бе простъпен под наем до края на сезона на Глазгоу Рейнджърс. 20-годишният халф е добре познат на новия мениджър на "сините" Стивън Джерард. Той работи в школата на клуба от Мърсисайд, а Еджария вече записа осем мача за първия състав на Ливърпул.

През миналия сезон полузащитникът игра като преотстъпен в Съндърланд.

Това ще бъде четвъртото ново попълнение за Рейнджърс през лятото на 2018 година. Тимът от Глазгоу привлече вратаря Алан Макгрегър, халфа Скот Арфийлд и крилото Джейми Мърфи.

Овие Еджария стана световен шампион до 20 години с Англия, а през миналата кампания има 11 мача и 1 гол с екипа на Съндърланд.

“It’s a really great feeling. I’ve been at Liverpool for four years now and I’m just really happy to extend my stay here...” https://t.co/xfTsUI7B0O pic.twitter.com/WPHLdu6EGT