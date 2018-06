Тенис Надал не допусна сензация срещу борбения Шварцман 07 юни 2018 | 14:54 - Обновена 0 0 0 0 2 Въпреки че за 10-и път в кариерата си загуби първия сет на “Ролан Гарос”, Рафаел Надал защити реномето си като Краля на клея и не позволи сензационно отпадане на четвъртфиналите от 12-ия в света Диего Шварцман. Матадора се разправи с противника си с 4:6, 6:3, 6:2, 6:2 за общо 3 часа и 36 минути на корта, разпределени в два дни, заради прекъсването поради дъжд вчера. 235th Grand Slam match win for @RafaelNadal!



The 10-time champion recovers from a set down to reach the semifinals 4-6 6-3 6-3 6-2 over Schwartzman.#RG18 pic.twitter.com/Nr8ZvwkPCI — Roland-Garros (@rolandgarros) June 7, 2018 Така Надал е полуфиналист в Париж за 11-и път и ще очаква победителя от битката на гигантите Хуан Мартин дел Потро - Марин Чилич, а Шварцман остава с престижа, че прекрати серията от 37 спечелени сета на испанеца в “Ролан Гарос”. Другите полуфиналисти са Доминик Тийм и Марко Чекинато, като австриецът и Надал са фаворити за участие на финала. Maтадора е печелил титлата във всичките случаи, когато е стигал предпоследната фаза.

Après une belle bataille en quatre sets face à l'Argentin Diego Schwartzman, l'Espagnol @RafaelNadal passe en 1/2 finale de ce #RG18 ! pic.twitter.com/m6w9CqxKFr — Roland-Garros (@rolandgarros) June 7, 2018 Надал изигра ужасяващ първи сет по своите високи стандарти, в който сервисът му бе изключително стабилен и неефективен, а непредизвиканите грешки валяха една след друга. Също така Шварцман стигна до цели 20 уинъра, макар придружени със също толкова непредизвикани грешки, но той бе агресорът на корта. Надал откровено се стремеше на моменти просто да връща топката в полето на противника, но в повечето случаи Шварцман завършваше разиграването с убийствен форхенд. El mejor deportista español de todos los tiempos. Rafael Nadal pic.twitter.com/tYMjpZUQB9 — Pablo Gonzalez (@pabloglezb99) June 7, 2018 Втората част също започна идентично, преди срещата да бъде прекъсната при 3:2 аванс с пробив на аржентинеца. След дъжда обаче Надал бе изцяло преобразен на корта и спечели 13 от 15-те разиграни точки, когато отново времето прекъсна играта. На следващия ден Матадора трябваше да сервира за спечелване на сета и взе нужните му две точки, за да стигне до 1:1. Правеше впечатление и в началото на третата част, че Надал сервира далеч по-успешно, като си осигуряваше много лесни точки, а Шварцман правеше куп грешки от форхенд от основната линия. Rafa a repris les commandes du match ! L'Espagnol mène à présent 2 sets à 1 face à Schwartzman ! #RG18 pic.twitter.com/QNG2LevGWW — Roland-Garros (@rolandgarros) June 7, 2018 В първия ден Шварцман разхождаше далеч повече съперника си на корта, докато при рестартирането той прибързваше в желанието си да завърши разиграването от форхенд. Вторият пробив в полза на Надал бе реализиран с чудесна къса топка от Надал, който иначе тероризираше нисичкия аржентинец с форхендите по обратния диагонал. Точно когато трябваше да сервира да спечелване на сета обаче испанецът цели четири пъти отразяваше точка за пробив, тъй като Шварцман започна да навлиза навътре в корта и да взима по-рано топката. В крайна сметка Матадора се пребори и затвори сета при 6:2, провокирайки грешки на Шварцман при бекхенд размени от основната линия. .@dieschwartzman not going down without a fight! #RG18 pic.twitter.com/POIX3EULSi — Roland-Garros (@rolandgarros) June 7, 2018 Надал проби за 2:1 в момент, в който аржентинецът не разчиташе на първи сервис и два пъти взе грешни решения с бекхенда си, които доведоха до пращане на топката в мрежата. Преди това Надал бе обърнал сервис-гейма си от 15-30, a в следващото си подаване пак имаше проблеми и трябваше да защитава точка за рибрейк, но се справи и после затвърди със сервис-мрежа. В крайна сметка Надал се възползва от четвъртия си мачбола и приключи мача с 6:2, като демонстрира най-добрия си тенис в заключителните геймове от срещата.

