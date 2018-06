Мондиал 2018 Какво, освен мачове, ще видят в Русия гостите на Мондиала 07 юни 2018 | 14:33 - Обновена 0 0 0 1 2



Градовете, които ще приемат мачове от първенството, се канят достойно да посрещнат гостите и измислят какви ли не трикове, за да си спомнят те дълго време за празника на спорта в Русия. В московския парк "Соколники" например ще бъде монтирана деветметрова електрическа вувузела от пластмаса с цветовете на руския трикольор. Вътре ще има високоговорители с мощност 120 децибела и микрофон, реагиращ на човешка реч. Така запалянковците и гостите в парка ще могат да викат за руските национали, щом вкарат гол, смятат организаторите.



Междувременно, след като Русия пусна нова банкнота от 100 рубли, посветена на шампионата, в далекоизточния Приморски край правят акция за замяна на обикновените монети от 25 рубли с възпоменателни, сечени за първенството. А местните затворници ще гледат мачовете по телевизията в културна обстановка в специални "спортни барове", изградени във всички изправителни заведения.



В навечерието на Световната купа техническият университет в For Putin, World Cup shows Russia cannot be caged by hostile West https://t.co/5dDVf588h6 pic.twitter.com/GfpFUrlaTH — Reuters Top News (@Reuters) June 7, 2018



Министерството на културата на Московска област пък обещава да монтира в крайградските влакове барплотове. Ще се предлага обаче не само алкохол, а най-вече типични храни и напитки от Подмосковието - местен квас, мляко, хляб, сладкиши и др. Властите в градовете-домакини обаче са помислили и за феновете, прекалили със спиртните питиета - в някои от тях вече са открити изтрезвителни отделения за периода на Мондиала.



А притежателите на специални запалянковски паспорти ще може да посетят и прочути руски музеи, при това с отстъпка от цената на билета. Презиидентът Владимир Путин вече е получил такъв документ. "Футболна нощ на музеите" организира на 19 юни Екатеринбург. Калининград предвижда и други намаления в цените за гостите на града. Според "Ростуризъм" за Мондиала в страната ще пристигнат над 1 милион чуждестранни футболни фенове, а се очакват и още 1,5 милиона гости от самата Руска федерация.



Властите са взели мерки нищо да не попречи на шампионата. Аграрното ведомство на Русия например увери, че на футболните терени няма да се промъкнат скакалци, отбелязва "Известия". Медиите предупредиха по-рано, че пълчища от насекоми може да нападнат Волгоград, където ще има мачове от първенството, пояснява вестникът.Турнирът в Русия според изданието би могъл да стане наистина незабравим, ако скакалци изядат тревата по терените. Frankie Boyle has given us his thoughts on Russia ahead of the World Cup.



Watch the full documentary https://t.co/rCo8IvrvMF #frankiegoestorussia #bbcworldcup pic.twitter.com/6XacLifABP — BBC Sport (@BBCSport) June 7, 2018

Но и без това за всички запалянковци са подготвени твърде оригинални сувенири. В Сочи например те ще могат да си купят окарини - глинени свирки - във формата на футболна топка. Санкт Петербург им предлага чаши и значки с рисунки на котки от различни страни, комплектовани с "котешки разговорник". Тези животни вече са нов символ на "втората столица" на Русия, изтъква Ана Кондратиева, основателка на местния музей "Република на котките", след като глухият бял котарак Ахил от Ермитажа се прочу, като стана официалният "оракул" на първенството.



От Волгоград гостите на турнира ще могат да си вземат зъби от праисторическа акула - такива сувенири подготвя местен музей. Преди милиони години в тази област се е простирал древен океан, обяснява всекидневникът. А волгоградският музей на горчицата - единствен в Русия, предлага различни кулинарни изкушения, свързани с тази подправка, както и екзотични деликатеси - кафе от диня и морковен чай.



Властите са взели мерки нищо да не попречи на шампионата. Аграрното ведомство на Русия например увери, че на футболните терени няма да се промъкнат скакалци, отбелязва "Известия". Медиите предупредиха по-рано, че пълчища от насекоми може да нападнат Волгоград, където ще има мачове от първенството, пояснява вестникът.Турнирът в Русия според изданието би могъл да стане наистина незабравим, ако скакалци изядат тревата по терените.

