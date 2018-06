Моторни спортове Довициозо и Роси са очаквали победата на Лоренсо на "Муджело" 07 юни 2018 | 12:58 0 0 0 0 0 Jorge Lorenzo looks like Jorge Lorenzo. First time we've seen that since Valencia 2016. — Simon Patterson (@denkmit) June 3, 2018 Изминалата Гран При на Италия в MotoGP бе ключов момент в кампанията за победителя Хорхе Лоренсо. Петкратният мотоциклетен шампион стигна до първия си успех с мотора на Ducati, към които се присъедини в началото на 2017 година. Съотборникът му Андреа Довициозо финишира втори, шест секунди назад, като по негови думи причината е била в неподходящата предна медиум гума, която е избрал. За разлика от него Лоренсо заложи на твърда предна и задна, осъществи перфектен старт и поведе още от първата обиколка. "Очаквах Хорхе да бъде по-бърз от обикновено. В тренировките се чувствах уверен, но по време на състезанието скоростта ми беше по-ниска. Мисля, че се справихме доста добре все пак, защото и двете гуми бяха меки и да поддържаме една и съща скорост до финала беше доста трудно", коментира Дови. Валентино Роси, който финишира зад дуото на Ducati, също заяви, че е очаквал подобно представяне от Лоренсо: "Често той е силен в тренировките, но когато видях времената му от квалификацията си казах, че този път ще бъде трудно. Той имаше много добра скорост и дори с по-мека гума щеше да спечели". Jorge Lorenzo wins the #ItalianGP!



The Spaniard's first win for 567 days (Valencia, 2016), and his first win riding for Ducati pic.twitter.com/gOdRkX5WXg — Catalan GP on BT Sport (@btsportmotogp) June 3, 2018

Още по темата

0 0 0 0 0 АНТОНИЯ СИМОВА Редактор - отдел "Моторни спортове" Прочетена 448

1