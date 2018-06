Тенис Надал не можа да стигне рекорда на Борг в Париж 07 юни 2018 | 12:45 0 0 0 1 2 Rafael Nadal loses the 1st set 6-4 to Diego Schwartzman.



That snaps a streak of 37 consecutive completed sets won by Nadal at the French Open, which was the 2nd-longest streak of completed sets won at the French Open by a man in the Open Era. pic.twitter.com/KVaw2b98N3 — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) June 6, 2018

Все пак, на сегашния “Ролан Гарос” Надал постави нов личен рекорд, след като през 2007 - 09 бе постигнал 32 последователни спечелени сета. Четвъртата по сила серия в исторически план е на Илие Настасе - 29 - между 73-а и 74-а. .@RafaelNadal and Diego Schwartzman, a formula of madness: Five breaks, a drop-shot winner to save set point, and a spectator illness pausing play before Diego's second set point = Nadal's 37-set #RolandGarros streak is over. pic.twitter.com/sniXIx9CYN — Nina Pantic (@ninapantic1) June 6, 2018

По-рано през сезона на клей Матадора постави рекорд от 50 поредни спечелени сета на една настилка, който беше притежание на Джон Макенроу. Носителят на 16 титли от “Големия шлем” и световен номер 1 Рафаел Надал не можа да стигне рекорда за спечелени поредни сетове на “Ролан Гарос”, притежание на легендата Бьорн Борг. В периода 1979 - 1981 година великият швед спечели 41 поредни сета на клея в Париж, а серията на Надал, започната през 2016-а, спря на 37, когато Диего Шварцман поведе с 6:4 в четвъртфиналния им сблъсък.Все пак, на сегашния “Ролан Гарос” Надал постави нов личен рекорд, след като през 2007 - 09 бе постигнал 32 последователни спечелени сета. Четвъртата по сила серия в исторически план е на Илие Настасе - 29 - между 73-а и 74-а.По-рано през сезона на клей Матадора постави рекорд от 50 поредни спечелени сета на една настилка, който беше притежание на Джон Макенроу.

