Тенис TLA не поема изцяло мениджърството на Григор Димитров 07 юни 2018 | 12:13 - Обновена 0 0 0 0 0 When you find out @GrigorDimitrov is staying at your hotel. Gotta take the pic with the champion!! Great guy!! Best of luck in @Wimbledon and the rest of the year!! pic.twitter.com/dkU88G1zmf — trait up (@traitup) June 7, 2018

Димитров беше три години в агенцията на Роджър Федерер, а след като я напусна, бе “ухажван” от редица големи мениджърски компании, преди да приеме предложението на TLA Worldwide. Договорът с нея обаче е само за региона на Северна и Южна Америка, като TLA ще се грижи за продажби и социални мрежи в държавите от тези континенти. That morning dilemma... which one? & #GrigorDimitrov IG story pic.twitter.com/jM06ORfHpA — tennislove (@tennislove19891) June 6, 2018

Рекламните въпроси на Димитров, отнасящи се за Европа и останалата част от света, се водят от екипа му, начело с мениджъра му Георги Стоименов.

