Бойни спортове Официално: Няма да има мач Кубрат Пулев - Дилиън Уайт 07 юни 2018 | 11:47 - Обновена 0 0 0 0 10 LETS GO BABY LETS GO!!! @DillianWhyte will face @joeboxerparker on July 28 in a crunch heavyweight clash on a huge night at @TheO2 @SkySportsBoxing pic.twitter.com/QdjdJR4QMC — Eddie Hearn (@EddieHearn) June 7, 2018 Дългоочакваният сблъсък на ринга между Кубрат Пулев и Дилиън Уайт няма да се състои. Причината е, че англичанинът е предпочел да се изправи срещу бившия световен шампион на Световната боксова организация Джоузеф Паркър на 28 юли в “О2 Арена” в Лондон. Новината обявиха от мениджърската агенция на Уайт “Мачрум”. BREAKING: Dillian Whyte to fight Joseph Parker at the O2 Arena on July 28 live on Sky Sports Box Office. pic.twitter.com/k2ecUrj7Sg — Sky Sports News (@SkySportsNews) June 7, 2018

И Уайт, и Паркър имат само едно поражение в кариерите си, като и двамата са загубили само от Джошуа. Дуелът между Пулев и Уайт трябваше да бъде за статута на официален претендент за световната титла на Международната боксова федерация, която е притежание на Антъни Джошуа. Сега Кобрата трябва да си търси друг противник, след като Уайт предпочете да избере Паркър, като не е сигурно, че победителят от този мач ще има правото да предизвика Джошуа. Самият англичанин бе спряган и за мач с Луис Ортис за претендентската позиция на Световния боксов съвет, където шампион е Дионтей Уайлдър.И Уайт, и Паркър имат само едно поражение в кариерите си, като и двамата са загубили само от Джошуа.

